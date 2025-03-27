台北醫盟支持弱勢族群　捐贈嘉義縣照護物資

▲▼ 臺灣台北醫療聯盟送愛到「嘉」捐贈嘉義縣物資銀行照護物資 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣台北醫療聯盟秉持回饋社會理念，攜手愛心會員支持公益活動，26日與富堡工業股份有限公司捐贈嘉義縣物資銀行100箱成人紙尿褲和濕紙巾等愛心照護物資，縣長翁章梁代表接受並頒發感謝狀，感謝他們對弱勢族群的付出。

北醫盟理事長趙忠傑分享，他與翁縣長在因緣際談到此事，翁縣長立刻牽線與社會局聯繫，十天內就促成合作，肯定翁縣長關心弱勢族群及縣府團隊高效率辦事能力。

翁章梁表示，隨著高齡化加劇，縣府目標之一是確保長者與弱勢族群獲得適切照護。此次捐贈不僅提供縣內弱勢家戶急需物資，亦提升長照機構資源儲備，縣府將持續透過公私協力模式，優化社會資源整合，讓更多弱勢家庭獲得即時援助。

擔任北醫盟協會員的富堡工業總經理林峻樟指出，當初父親因奶奶需要，從日本引進紙尿褲，造就富堡工業誕生，家中有年邁母親的他，深知這些物資對於被照護者的重要性，秉持協會理念促成善緣；翁縣長也提出希望富堡工業能持續捐贈物資，林總經理慷慨答應。

嘉義縣物資銀行成立13年，是匯集各界愛心資源的平台，由嘉義縣社會局與社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會共同辦理，透過「實物給付取代現金」方式提供生活物資，減輕弱勢家庭生活負擔。

社會局長張翠瑤與慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，嘉義縣老年人口全台之首，照護需求日益增加，感謝北醫盟與富堡工業，看見弱勢族群需求，相信地方政府、企業與非營利組織攜手合作，能延續愛的循環，讓社會更溫暖。

各社福單位，包含由公費安置於長照機構之個案，有需求者可透過嘉義縣物資銀行平台(https://www.chiayi-charity.org.tw/Default.aspx)提出申請。