嘉義縣舉辦安全研習　預防兒童事故傷害能力

▲▼ 嘉義縣衛生局舉辦兒童事故傷害防制研習，共同守護嬰幼童安全。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今(27)日舉辦「兒童事故傷害防制研習」，邀請嘉義基督教醫院急診醫學部醫師丁志諭主講授課，今年首次有旅宿業者報名響應，加強兒童事故傷害緊急應變，爭取提升到院前急救成功機率。

此次參加講習對象有社政托嬰及托育中心、教育處幼兒園、衛生所及產後護理之家等單位，且首次有旅宿業者報名，如長榮文苑酒店、山海大飯店、佳仕堡商務飯店及梅仔坑民宿等，共計107人。

根據衛生福利部社會及家庭署統計，111年0-17歲兒童及少年的3大死因依序為周產期特定病況、事故傷害、先天性畸形與染色體異常。其中事故傷害的前三大死因分別為交通事故、意外溺水及跌倒，合計占兒少事故傷害死亡人數的71.%，顯示事故傷害已成為兒少死亡的主要原因。



丁志諭醫師分享課程內容，包含嬰幼兒睡眠安全、嬰幼兒汽車安全座椅重要性、兒童燒燙傷及跌墜落防制，透過模擬演練、傷勢辨識及通報機制，強化各單位人員識能，提高預防兒童事故傷害及遇到危機事件緊急應變的能力。

局長趙紋華表示，事故傷害不分年齡、不分地點，做好預防才能避免憾事發生。嬰幼兒睡眠安全環境要遵守5守則以預防嬰兒猝死；4歲前嬰幼兒應使用汽車安全座椅，違規會處駕駛人新臺幣1,500元以上3,000元以下罰鍰；兒童燒燙傷及跌墜落也可以事先預防，可透過「嘉義縣6歲前兒童事故傷害防制安全檢核表」檢視環境，讓兒童遠離危險來源。期望透過這次講習，預防事故傷害，讓孩子在「嘉」快樂長大。