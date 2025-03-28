春日盛開!　深度探訪瑞里山城花海賞花之旅

▲嘉義瑞里紫藤花海盛開，春日美景不容錯過 。（圖／嘉義縣政府提供下同）

記者翁伊森／嘉義報導

紫藤花海繁盛如畫，為瑞里山城披上一片夢幻般的紫色輕紗，現在正是感受春日魅力的最佳時機，嘉義縣文化觀光局誠摯邀請民眾把握這段最佳賞花期，來瑞里體驗結合花香、茶香與森林氣息的慢活旅行。

每年春天，瑞里的紫藤花綻放出迷人的紫色瀑布，花串垂掛如夢似幻，微風吹拂，淡雅的花香瀰漫山林，讓人沉醉於這片大自然的詩意之中。

今年農業部農村發展及水土保持署南投分署舉辦的「花現紫藤下市集」即將進入最後一週，3月29日至30日於瑞里源興宮前廣場精彩展開，匯集優質農特產品、特色美食，讓遊客不僅能漫步於紫藤花海之間，還能細細品味瑞里的茶香與咖啡香，享受舌尖上的春日饗宴。

來到瑞里，更不能錯過這片山林的自然美景與寧靜步道，從竹林環繞的綠色隧道，到充滿仙氣的青年嶺步道，再到幽靜浪漫的野薑花溪步道，每一條步道都蘊藏著不同的驚喜。

▲瑞里不只紫藤花海，還有綠意盎然的竹林 。

綠色隧道宛如武俠片中的秘境，全長2.5公里，沿途可欣賞孟宗竹、桂竹與柳杉林，步道平坦好走，適合全家大小一同漫步其中，感受竹林搖曳的寧靜氛圍。

青年嶺步道則擁有獨特的燕子崖與蝙蝠洞，岩壁間佈滿天然孔洞，彷彿是大自然的藝術品，雨季時瀑布從崖上傾瀉而下，如夢似幻。野薑花溪步道則將迎來4月的賞螢季，夜晚點點螢光閃爍，營造出奇幻的景緻。

登上瑞峰的海鼠山1314觀景台，360度無邊際茶園綠浪映入眼簾，層層茶田交錯於雲霧之間，讓人彷彿置身仙境，這裡的茶香更是令人流連忘返。而擁有百年歷史的瑞太古道，則帶領遊客穿梭於蒼翠的孟宗竹林，風吹拂時，竹林沙沙作響，彷彿走入電影「臥虎藏龍」的唯美場景。

文觀局推薦大家來瑞里感受花海、品味好茶、漫步山林，更多活動資訊可加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號 https://page.line.me/chiayitravel 查詢花況、賞花路線及餐飲住宿等資訊。