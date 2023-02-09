走春慢遊！花蓮吉安環鄉單車道32公里　山海景觀踏青好去處

▲騎乘在吉安山海線自行車道，穿過畝畝青綠的農田，可感受吉安純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

二十四節氣之首「立春」即將到來！花蓮吉安鄉同時榮獲交通部觀光旅遊局山城經典小鎮雙殊榮，兼具都市及田園美景外，翠綠的山碧藍的海有寬敞舒適宜人的戶外環境，得以悠閒騎著單車穿過綠茵長廊，探訪美麗田園風景探查歷史的蹤跡，包括干城自行車道、初英自行車道、初英生態公園、吉安好客藝術村、中園桐花步道、希望公園、吉農冰城等。

慢遊是深度體驗地方、認識地方最好的方式！吉安鄉的「環鄉自行車道系統」，全長32500 公尺，是全國唯一擁有兼具山、海景觀自行車道網絡的鄉鎮，以干城自行車道為起點，在1500公尺的綠色長廊後，接續小河相伴的初英自行車道，相鄰的水水公園時不時可以看到附近畜牧場的馬兒出來吃草，吸收春天來臨的芬多精氣息，也可徜徉濱海自行步道感受浪濤節奏，體驗繽紛多彩的木瓜溪畔自行車步道、感受懷舊運送木材的田園自行車步道，不僅有親山、親水四通八達的鄉情道路網，更有居高臨下鳥瞰棋盤式稻田的楓林、白雲、日光、向陽步道，山林秘境適合全家大小共同蒞臨。

慶豐市場旁的好客藝術村，在吉安鄉客家發展史中別具意義。日治時期曾是吉野移民村，二戰後作為軍營，如今化身為融合桐花意象的文化廣場。透過吉野移民館及客家文物館，呈現出吉安豐富的歷史紋理及多元文化，更時常舉辦各類歷史文化，藝術表演等展覽，保障歷史傳承，創新發展。與希望公園鄰近的吉安農會更有銷售全台唯一產銷履歷的芋頭冰棒，只要掃瞄包裝上的QR code就能看見芋頭的產地，攜家帶眷在公園內共遊吃冰，安心快樂又有趣。

繽紛多元的吉安鄉，值得您來體驗探索！鄉長游淑貞歡迎全國鄉親好朋友選一個風和日麗的日子騎單車漫遊吉安鄉，沿著百年水圳，行經花蓮蔚藍的海岸，聽著陣陣浪濤聲，騎乘在吉安山海線自行車道，穿過畝畝青綠的農田，感受吉安純樸的風土人文，渡過悠閒的山海時光。豐富的移民人文歷史與景觀特色，等您一起探索。

