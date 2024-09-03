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電輔車新體驗！花蓮購物節職人體驗最終場　不一樣的暑假經驗

▲▼花蓮購物節暑期「職人體驗」活動， 提供18至30歲在學青年工作學習機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮購物節暑期「職人體驗」活動， 提供18至30歲在學青年工作學習機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮購物節暑期與特約店家合作辦理「職人體驗」活動， 提供18至30歲在學青年工作學習機會，最終場於8月24日前與特約店家樵葦有限公司「26易踏趣」品牌合作，將體驗拉到戶外，帶領學生透過電輔車深入新城鄉街區，學習「自行車帶路職人」工作內容，了解街區的文化與歷史。

電輔自行車公司，除了提供優越的電動輔助系與加強續航力的設備外，也期望能為消費者提供輕鬆、舒適、趣味的騎乘體驗，同時促進休閒產業的發展。

▲▼花蓮購物節暑期「職人體驗」活動， 提供18至30歲在學青年工作學習機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

職人走讀遊程由新城鄉出發，起點為在地社會企業「練習曲書店」，途經新城天主教堂、晨光幼兒園、新城海堤等具備在地歷史意義的景點，並安排停駐街區店家如「豆花兒」、「佳興冰菓室」等，透過騎乘電輔車串連新城一系列的故事。易踏趣執行長詹鈞翔分享，花蓮有很多優質的景點，非常值得深入探訪，透過遊程與社區周邊串連，形成一個共好的企業連結。

▲▼花蓮購物節暑期「職人體驗」活動， 提供18至30歲在學青年工作學習機會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參與學生從電輔車的下貨、車輛調校開始，學習在遊客抵達前檢視自行車況的工作，並分組針對新城鄉的景點練習走讀解說，了解自行車導遊領騎以及其他需要學習的相關事務。體驗的學生分享，原本以為是單純的「領騎」工作，但光是事前的行車檢查與整備，就留了好多汗，比想像中的辛苦；透過這次的體驗，了解新城各景點深厚的歷史故事，要如何在很短的時間內跟遊客解說，也是一門學問。

花蓮縣政府於暑期辦理的職人體驗系列活動共計10場次已圓滿結束，鏈結了10所學校、大專院校學生50人次，縣長徐榛蔚長期關注青年發展區塊，並持續推出各項有利於青年返鄉、留鄉的政策，期許透過職人體驗活動，能夠讓學生體驗平常在學校較不易接觸到的事物，以更加了解自身的能力、需求、興趣及未來方向，並相信參加的學生都能夠滿載而歸，在開學後與同學分享這很不一樣的暑假經驗。

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