2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動　七股頂山賞鳥亭目睹252隻黑琵

▲2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動，親子以腳踏車慢遊方式，欣賞鹽田美景及溼地風光，在賞鳥亭觀賞到252隻長出繁殖羽毛的黑面琵鷺等各種鳥類。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動第2場次，4日在七股區頂山賞鳥亭登場，來自雲林、嘉義、台南、高雄親子一行人，以腳踏車慢遊方式，一路上欣賞鹽田美景及溼地風光，在賞鳥亭觀賞到252隻長出繁殖羽毛的黑面琵鷺等各種鳥類，都高喊「賺到了！賺到了！」認同不虛此行。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處與台南市生態保育學會為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊，在開春後舉辦2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動，第2場次來到七股沿海地區黑面琵鷺大本營地帶，頂山地區大多為魚塭及廢鹽灘地，對鳥類來說食源充足，人為干擾少，因此在頂山賞鳥亭鳥況相當豐富，常見的鳥類有黑面琵鷺、黑腹燕鷗、反嘴鴴，濱鷸等。

包括台南市社區觀光關懷協會理事長許秉翔、嘉義縣義竹國中學生以及參加黑面琵鷺慢遊小旅行活動親子一行人，在七股旅遊中心集結後，由雲嘉南管理處處長陳煜川領騎，帶領來自高雄、雲林、嘉義、台南等地區親子遊客騎著腳踏車，自七股旅遊中心出發經過七股鹽山沿著產業道路，輕鬆慢遊到七股區頂山的賞鳥亭，觀賞已經長出繁殖羽毛的252隻黑面琵鷺，還有高蹺鴴、黑腹燕鷗、裡海燕鷗、反嘴鴴、小白鷺等鳥類。

雲管處長陳煜川表示，「頂山賞鳥亭」於106年在台南市生態保育學會爭取下，由雲管處建築設立，是一處木製2層樓式建築，屬於遮掩式的賞鳥亭，設計得以觀看東、南、西、北4面鳥況，同時可提供觀看道路2側、水面上、飛翔中、及接近水面等不同視角。這2座賞鳥亭用木造建築當掩蔽物，讓水鳥們比較不會因看到遊客而受到驚嚇，同時也規劃了無障礙設施及停車場，讓行動不便者能享受完善的賞鳥行程。

陳煜川說，頂山賞鳥亭附近沒有什麼建築，可以看到許多紅樹林生態，上賞鳥亭階梯前往2樓，從觀景窗可以清楚的看到水面上的各種水鳥，台南市生態保育學會也爭取市府在2座賞鳥亭設置6台固定式望遠鏡，方便遊客觀賞黑面琵鷺等各種鳥類棲息。

台南市生態保育學會理事長邱仁武、總幹事蔡振賢與副總幹事黃永豐等多位賞鳥達人協助導覽解說，讓參與的親子遊客，了解頂山賞鳥亭及黑面琵鷺等鳥類棲息的情形，並且推薦遊客至鄰近的七股遊客中心、七股鹽山、學甲蜀葵花、老塘湖藝術村進行午後半日遊的遊程。許多遊客是第1次以騎乘腳踏車慢遊小旅行方式賞鳥，都感到相當高興參加人員稱讚不虛此行，希望明年再來台南賞鳥。

理事長邱仁武強調，七股頂山賞鳥亭是賞水鳥生態的絕佳地點，觀賞窗牆面貼有鳥類導覽牌，以圖文介紹周邊經常出沒的鳥類，賞鳥民眾可透過導覽牌對生態有更深的認識，更是一處適合親子走訪親近生態的好所在。