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飯局妹招待所醉倒遭撿屍！男客手機裡「找到私密照片」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名女子在招待所醉倒，結果被男客帶回家性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名林姓男子去年受到邀請，前往台北某私人招待所飲酒玩樂，沒想到他看見飯局妹小琪（化名）醉倒以後，竟將人帶回家性侵，並且拍下私密影像。林男犯案後被捕，以120萬元與小琪達成和解，最終被依照乘機性交罪，判處2年有期徒刑、緩刑2年。

根據判決書內容，林男與小琪是傳播、客戶的關係，2024年2月某天的凌晨，2人均在某私人招待所內飲酒、玩樂，小琪因為不勝酒力，最終醉倒在場。

林男眼見有機可乘，同日凌晨2點帶著小琪搭計程車，將人帶回位在新北市的住處，接著脫去小琪的衣物，動手性侵得逞。等到逞慾完畢，林男還拿出手機拍下了小琪的私密影像。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲一名女子在招待所醉倒，結果被男客帶回家性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

小琪當天清晨6點多清醒，發現自己身在浴室，且衣著不整，嚇得趕緊聯繫林姓、許姓友人。2名友人得知消息，立即趕往現場，最終在林男的手機內發現了偷拍的私密影像，於是陪同小琪前往警局報案。

林男被告以後，與小琪達成和解，因此新北地院法官考量，林男與小琪是客戶關係，應有良好的互動、信任，且對女性更應尊重，林男卻為了一逞私慾，趁著小琪酒醉時性侵，侵害了小琪的身體隱私自主權。

不過，念在林男坦承犯行，且已經和解，犯後尚有悔意，新北地院法官審理後，最終依照乘機性交罪，判處林男2年有期徒刑、緩刑2年，並須匯120萬元至小琪指定的帳戶內，全案仍可上訴。

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