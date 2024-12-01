北市招待所外黑衣人鬥毆2送醫　警逮11人扣鎮暴槍+扁鑽

記者張君豪／台北報導

11月29日深夜近12點，中山警分局接獲民眾打110報案，指稱新生北路三段某招待所外有群眾鬥毆情事，民眾目擊黑衣人糾眾持棍棒和辣椒水互毆，轄區中山警方出動快打警力到場維護秩序，警方到場時黑衣人鳥獸散，轄區通報勤指中心增派警力攔截圍捕涉鬥毆犯嫌以釐清案情。

▲北市中山區新生北路某招待所外經傳黑衣人鬥毆，警方帶回11人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查發現，雙方帶頭人原來是合夥投資招待所的吳男（38歲）與王男（29歲），吳男半年前拿出70萬投資王男開設的招待所生意，但迄今未獲分文，日前商談想要退股拿回本金遭拒，認為被設局坑殺本金，雙方才會相約談判。警方查出雙方助拳友人中赫見竹聯、北聯幫成員，當場帶回11人，並協助2名傷者送醫，所幸傷勢並不嚴重。





警方在現場查扣包含扁鑽、鎮暴槍共4把，及一批棍棒、辣椒水，調查後朝觸犯槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並依規定通知王男到案說明。警方強調會持續釐清該起聚眾鬥毆案件起因，並呼籲譴責暴力行為。





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