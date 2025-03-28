緬甸7.7強震傳1國人失聯　外交部指示駐處掌握災情、國人受困狀況

▲緬甸強震，首都奈比多寶塔遭破壞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

緬甸今（28日）下午發生規模7.7強震，造成建築物倒塌，連帶泰國曼谷也出現明顯搖晃，興建中高樓倒塌，曼谷已進入緊急狀態。對此，外交部表示，外交部長林佳龍已立即指示我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處掌握災情資訊、國人受困狀況；目前掌握，有一國人所在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地同仁及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。

緬甸北部在台北時間3月28日下午2時20分左右發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國也發生規模4.9有感地震，外交部長林佳龍已立即指示我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處掌握災情資訊、國人受困狀況，並分向兩國政府表達慰問之意。

據我國駐緬甸代表處回報，目前有一國人所在曼德勒當地建築物倒塌而失聯，至於其他如駐地同仁及眷屬、當地台僑、留學生及旅客等暫時平安。考量這次地震災情嚴重，影響地區幅員廣大，而泰國也是我國人熱門旅遊地點，所以我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處正全面持續清查並瞭解國人受災情況。

外交部已指示我國駐緬甸代表處及駐泰國代表處持續密切注意地震災情後續發展及是否有國人受災情形，並及時提供必要協助。如果國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打所在地駐外館處急難救助手機號碼。緬甸境內請直撥：09-257-257-575，泰國境內請直播：081-666-4006。