旅遊達人緊急提醒「先別來曼谷」！邊逃生牆壁邊裂開：比921誇張

▲緬甸發生規模7.7大地震，泰國等鄰國受到影響。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震（泰國地質專家將這起地震芮氏規模上升為8.2），造成多棟樓房倒塌，大馬路的損傷也十分嚴重，連帶著鄰國也受到影響。對此，臉書粉專「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」緊急發文提醒，泰國的房子大部分沒有防震，建議近期先別到曼谷，若已有規劃的話，最好是趕快更改計畫。

「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」在臉書發文表示，稍早曼谷發生有史以來首次大地震，這也是他來泰國多年以來，第一次遇到地震。儘管過去是在台灣出生，仍舊被這驚人的震度嚇到，「搖到我站不住，趴在床旁邊邊」，恐怖的情況「完全比921還誇張」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷受到影響，許多民眾外出逃生。（圖／路透）



由於事態緊急，他愈想愈不對勁，看見對面大樓的泳池不斷濺出水花，嚇得果斷衝往逃生梯，立即逃下一樓。

地震發生以後，曼谷的通訊一度斷訊，無法撥出電話，也沒辦法接聽，只能透過簡訊的方式發送訊息，因此他也只能錄製影片上傳，讓大家確認他的人身安全。

此外，「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」也建議，民眾短時間別到曼谷來，畢竟泰國的房子「大部分都沒有防震」，許多建築的柱子相當細小，「現在我也嚇到，不知道該不該回家，邊逃生邊看著牆壁裂開真的很恐怖」，若已經有規劃要到曼谷來，最好是趕快更改計畫。