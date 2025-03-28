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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台電虧4229億仍不漲電價　行政院籲立院儘速通過113年千億追加預算

▲▼台電,限電,停電,電費帳單,停電組別,輪流限電,用電,供電。（圖／記者周宸亘攝）

▲經濟部電價審議會今決議不調漲電價。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟部電價費率審議會今（28日）開會決議，上半年不調整電價。對此，行政院發言人李慧芝表示，電價費率審議會為考量國際關稅變化及地緣政治引發物價波動風險，因此決定上半年不調漲電價，但審議會也請經濟部全力爭取立法院支持台電撥補的預算，以穩健台電財務狀況。

考量台電累虧嚴重，加上預算撥補卡關，外界原預期電價調漲勢在必行，但經濟部電價費率審議會討論後，今決議電價不調整。由於電價不調整，民生電價維持每度2.77元、產業電價每度4.27元，平均電價每度3.7556元。

李慧芝表示，審議會指出111年至113年期間，國際燃料價格因為烏俄戰爭高漲，各國陸續調漲電價引發物價上漲，而當時台電配合政府照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力的政策，先行吸收燃料成本，也因此累積巨額虧損，到113年底已達4229億元。

李慧芝轉述，行政院卓榮泰院長感謝台電在過去這段時間配合政策措施，吸收相關成本，減緩對民生物價的衝擊，使台灣的通膨狀況相較世界各國來的良好。

李慧芝指出，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院儘速通過113年追加預算撥補台電1,000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。

▲▼台電,台灣電力公司,停電,用電,省電,跳電,節電,電費,供電,電力。（圖／記者周宸亘攝）

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