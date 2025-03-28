相當燒掉80%首爾！韓「怪獸山火」28人罹難　目標今天撲滅主要火源

▲南韓慶尚北道英陽郡消防直升機執行滅火任務。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近受到「南高北低」氣壓環境影響，加上高溫且乾燥的西風吹拂，導致慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡，接連發生嚴重的山林大火，其中義城郡的大火更一路向東蔓延至安東等4個市郡，至今造成65人死傷，包括28人罹難，受到野火燃燒的山林面積超過4萬公頃，相當於首爾市面積的80%。

南韓山林當局表示，隨著昨（27）日下午開始降雨，目標是今（28）日撲滅主要火源。

根據《韓聯社》，隨著山林大火發生至今邁入第7天，南韓中央災難安全對策本部更新山林大火災情數據，截至28日上午6時為止，累計28人死亡、9人重傷、28人輕傷，死傷人數合計為65人，比起昨天還要多出5名傷者（重傷1人、輕傷4人），當局28日動員126架直升機、936輛裝備、6976名消防人力前往撲滅山林大火。

▼南韓慶尚北道義城郡山林大火，當地「千年古剎」孤雲寺遇火劫，只留下大雄寶殿和梵鐘。（圖／VCG）

▲南韓慶尚北道義城郡發生山林大火，瑞山盈德高速公路的青松休息站燒成廢墟。（圖／達志影像／newscom）

此次山林大火影響甚鉅！慶尚南道山清郡的火勢一路延燒至智異山，而慶尚北道義城郡的火勢更受西風吹拂影響，火勢隨風擴散下，往東蔓延至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡，雲嵐寺、孤雲寺等2座擁有千年歷史的新羅古剎毀於祝融，而瑞山盈德高速公路的青松休息站也燒成廢墟，至於其他遭焚毀的住宅和農業設施更達3481處。

因此，遭到焚毀或受影響的山林面積達到4萬8150公頃，相當於6萬7400座足球場（0.714公頃）、汝矣島面積（290公頃）的166倍、首爾市面積（6萬523公頃）的80%、濟州島面積（18萬5027公頃）的26%，當局撤離災民達到3萬3000多人，遠遠超過2000年東海岸的山林大火，在傷亡與燃燒面積等受災規模創下紀錄。

▲美國NASA衛星影像，可以清楚看到南韓慶尚北道義城郡出現山林大火引起的濃煙。（圖／路透）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓慶尚北道從27日下午至28日清晨出現陸續降雨，從降雨量來看，義城郡1.5mm、安東市1mm、青松郡2mm、英陽郡3mm、盈德郡2mm，儘管降雨量並不足以對撲滅火勢帶來相當程度的幫助，但卻成為消防當局的希望，也因此28日上午5時的平均滅火率已經比27日下午5時還要高出22%。

目前南韓內陸刮起西風、西北風，東海岸則是颳東北風，平均風速達每秒3到4公尺，下午時的西北風和東北風平均風速預估每秒2至6公尺；白天氣溫約9到14度，下午預估刮出瞬間最大風速每秒10到15公尺的強風。

南韓山林廳長林尚燮28日上午9時召開簡報會議時表示，「為了達成今天以內撲滅主要火勢的目標，將集中投入所有消防資源！前晚的降雨讓煙霧稍微消散，視線跟著變好，氣溫也比先前降低，對於撲滅山林大火而言是相當有利的條件。」

▼南韓動員軍隊參與山林大火滅火任務。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓慶尚北道安東市山林大火，滅火率達85%。（圖／達志影像／美聯社）

慶尚北道北部的平均滅火率達85%，其中義城郡為95%（1萬2821公頃）、安東市為85%（9896公頃）、青松郡為89%（9320公頃）、英陽郡為76%（5070公頃）、盈德郡為65%（8050公頃）。

目前，消防當局的主要任務仍是保護位於安東市的河回村、屏山書院等世界遺產，儘管安東市的滅火率已達85%，但由於距離河回村直線距離5到6公里處的義城郡新平面仍有殘餘火勢，因此消防當局不敢大意。