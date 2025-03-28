被迫天人永隔！山林大火他「先救村民」　最後卻來不及救高齡老母

▲南韓慶尚北道義城郡發生嚴重山林大火，火焰吞噬民宅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚北道義城郡發生嚴重的山林大火，受到高溫且乾燥的西風吹拂影響，火勢沿著強風往東側的4個市郡擴散，至今累計28人死亡，其中罹難者多為來不及逃跑的老人。一名村民受訪感嘆，他為了營救其他鄰居而疏忽高齡九旬的老母親，最後只能含淚為母親收屍，只能後悔一輩子。

根據《韓聯社》，這場山林大火從慶尚北道義城郡向東延燒至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡，其中在一夜之間淪為災民的英陽郡民眾A某受訪時感嘆，難以抑制內心憂鬱的情緒，「身為人子，我卻沒有保護好老媽。等到我發現後去找我媽時，已經太晚了！我只能相信，我媽已經去天堂了吧。」

這場猛烈的山林大火，宛如波濤般從義城郡襲捲至位於英陽郡的整座村莊，火勢於25日晚間9時30分越過村莊前的山稜，橘紅色的火焰像是颱風一樣，以迅雷不及掩耳的速度隨著強風襲來，由於村莊內的居民多為行動不便的銀髮族群，因此A某只能將老母親送往2公里遠的鄰居家後，再度動身前往村民會館協助疏散工作。

▲南韓山林大火，當局疏散災民數超過3萬人，其中這是位於慶尚北道英陽郡的避難場所。（圖／達志影像／newscom）

A某在抵達村民會館、聯絡里長後，便向全村進行廣播，要求村民們趕快撤離。不到5分鐘，擁有30戶的該座村莊已經開始著火了。於是，他只能開車將5名年事已高的村民載往附近的小學避難。然而，此時的A某心卻涼了一半，因為在這群災民中，他並沒有找到高齡90多歲的老母親身影。

山林大火已經開始吞噬整座村莊。

A某回憶道，「村莊入口已經濃煙瀰漫、無法看清楚前方，風勢也十分強勁，沒辦法好好走路！警察和消防隊員阻攔我進村找媽媽。我連一件衣服也沒有收拾，被迫失去家園。就算必須跳進火坑，我也要找到媽媽的屍體。」

A某表示，對於無法在山林大火時照料老母親，最後導致其喪命，他感到相當後悔，「但其即便如此，我想我應該不會責怪其他人！這是我一輩子都難以想像的山林大火，其他居民、消防隊員、公務員想必都十分驚慌。現在，我只想趕快舉辦喪禮，讓媽媽早日安息。」