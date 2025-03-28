日本野火遇「救命雨」！狂燒5天首次大雨　成功控制火勢

▲日本愛媛縣今治市23日起發生森林大火，至今雖未完全撲滅，但火勢已獲得控制。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣今治市23日發生的山林大火，截至27日下午2時半，燒毀面積已達442公頃，並造成21棟建築物損毀。然而大火狂燒5天，終於在27日晚間首次迎接降雨，讓火勢明顯減弱。今治市災害對策本部也證實，延燒情況已經獲得控制，火場周邊已無明顯火舌與濃煙。

根據《日本放送協會》報導，愛媛縣今治市的森林大火至今已至少燒毀5棟民宅、6棟空屋及10座倉庫。雖然火勢與高峰時相比已明顯減弱，但仍未完全撲滅。今治市長德永繁樹在27日的災害對策會議上表示，目前「延燒情況已獲得控制」，火勢並未進一步擴大，消防人員也將持續監控現場狀況。

值得注意的是，大火持續延燒5天後，終於在27日迎來火災後的首次降雨，雨勢更在晚間增大，灑落在遭火災波及區域的道路上，形成多處水窪，空氣中也能感受到潮濕氣息。

當地居民發現，空氣中的焦味較前一天明顯減弱，整體環境有所改善。然而，消防與今治市府仍不敢大意，將持續進行火場監測與後續處理，以防復燃。

今治市災害對策本部指出，截至28日清晨，發生森林大火區域的周邊已無明顯火舌與濃煙，不過根據2架無人機空拍結果發現，地表仍存在多個高溫熱源，顯示內部火源尚未完全熄滅。

這場山林大火發生後，今治市政府對長澤地區、朝倉北地區等5988名居民發布避難指示，確保民眾安全。