見到習近平！南韓三星電子會長李在鎔出席「中國發展高層論壇」

▲南韓三星電子會長李在鎔出席中國發展高層論壇開幕式。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子會長李在鎔睽違2年，今（28）日上午再度前往北京出席「中國發展高層論壇」（CDF），並獲得中國國家主席習近平接見，這場會面獲得韓媒高度關注，其他出席者還包含BMW、梅賽德斯-賓士集團、美國半導體企業高通（Qualcomm）的CEO。據悉，三星電子去年對中國出口額達到65億韓元。

根據《韓聯社》，南韓三星電子會長李在鎔28日上午11時（北京時間），在中國首都北京人民大會堂，參加由中國主辦的「中國發展高層論壇」，並和其他知名企業高層出席由習近平主辦的面談，獲得習近平接見。

李在鎔最近出訪中國，22日造訪位於北京的小米電動車工廠、22日前往位於廣東省深圳市的電動車製造商「比亞迪汽車」（BYD）總公司，計畫跨足中國電動車與相關車用設備市場，前一天則搭乘專機再從深圳飛往北京。

在美國川普政府點燃多國關稅戰之際，中國23日由官方在北京主辦「中國發展高層論壇2025年年會」，國務院總理李強出席開幕式並發表演講，包括美國蘋果公司執行長庫克等80多家外國企業代表與會。

為期兩天的會議舉行12場專題研討會和閉門會，主題涵蓋提振消費與擴大內需市場、科技創新、綠色低碳發展與氣候變遷、經濟全球化新趨勢、全球產業鏈供應鏈合作。