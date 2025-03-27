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連鎖牛排店用餐…5歲童一咬「硬硬的」吐出　竟是發黑螺絲

台南有家長帶孩子到牛排店用餐，竟吃到發黑的螺絲。（圖／翻攝自爆料公社）
▲台南有家長帶孩子到牛排店用餐，竟吃到發黑的螺絲。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

食安堪憂！台南有家長帶5歲孩童到一間連鎖牛排店用餐，小孩吃到一半感覺咬到異物，吐出來發現是發黑的螺絲，事後將過程PO上網，提醒大家注意食安問題。對此，業者做出回應了，而台南市衛生局也派員前往稽查。

家長在臉書《爆料公社》透露，她帶5歲孩子到東區一間牛排館用餐，點了松阪豬跟雞腿，餐盤裡還附鐵板麵，沒想到孩子吃鐵板麵時，咬到硬硬的東西，吐出來一看是發黑螺絲，直言「麵麵裡頭怎麼會有螺絲」，她一邊稱讚孩子很棒隻到吐出來，同時也向櫃台主管反應。

衛生局派員稽查，查到2項缺失。（圖／衛生局提供）
▲衛生局派員稽查，查到2項缺失。（圖／衛生局提供）

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業者解釋，麵的部分都是外面廠商煮好送進來的，是一包一包現成的，不是現場煮的，表示會呈報廠商，也送上一份松阪豬，並強調不收取費用，但孩子已經嚇到不敢吃，家長不解：「實在想不透，煮麵的過程為什麼會有螺絲掉入？好在孩子警覺，不然這顆螺絲吞下去就出事了。雖然櫃台有來跟我們道歉，但食安真的很重要」。

台南衛生局獲報後，今（27日）已派員稽查，查核發現店家地板未保持清潔、未出具員工健康檢查報告等，將要求業者限期改善，若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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