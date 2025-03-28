車手取款露餡落跑狂奔狼狽掉鞋　警猛追500m當場壓制逮捕

記者陳宏瑞／高雄報導

湖內分局茄萣分駐所近日偵辦詐欺案件，發現詐欺集團以「假投資」為名，不斷誘導被害人至假網站投資，誆稱保證獲利、穩賺不賠，警方將計就計請被害人與集團成員約定當面簽約，佯裝交付50萬元會員儲蓄金，當詐團派徐姓車手（24歲）現身後，員警就現身逮人，不料徐嫌竟趁機拔腿狂奔，跑到連鞋子都掉了，員警追了500公尺後還是將徐嫌逮捕，依法送辦。

▲▼湖內分局緝捕詐騙集團詐欺車手，車手拔腿就跑，員警狂追500公尺。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

湖內警分局近日接獲民眾報案，稱在某投資平台上遭詐騙，警方循線追查後，發現該詐欺集團假借投資之名，透過社群媒體、通訊軟體等方式接觸被害人，並誘騙其下載特定投資App。該App表面上看似正規的投資軟體，實則由詐欺集團自行操控，讓被害人誤以為投資獲利，進而投入更多資金，最後當被害人欲提領款項時，才發現無法出金，方知受騙。

茄萣分駐所員警遂決定將計就計與詐欺集團約定投資儲值50萬元，雙方聯繫約定在台南市南區明興路某超商外進行「會員儲蓄金」的交付，為確保行動順利，警方事先佈署便衣員警於現場周圍，待犯嫌現身遂伺機逮捕。

詐欺集團指派徐嫌前來收款，徐嫌自稱為Two Sigma對沖基金投資公司的業務員，現場出示投資委託書及投資公司現金存儲專用收據等物，便衣員警見時機成熟便當場表明身分將他逮捕，然而正當警方進行權利宣告時，徐嫌突轉身迅速往附近巷弄狂奔。

徐嫌心虛倉皇逃跑過程導致腳上潮牌球鞋不慎掉落，又見警方緊追在後，無法停下撿鞋，直到被警方逮捕後，才不斷要求警方幫他找尋鞋子，徐嫌被捕，卻僅心繫因倉皇逃跑時掉落之潮牌球鞋，頻頻回頭找尋，令現場員警真是哭笑不得，全案在訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。