黃子佼判決書為何讓人憤怒？　林智群：「平庸之惡」骯髒無比

記者劉邠如、張琦珍／台北報導



「黃子佼最大的惡，是平庸的惡——看起來很乾淨，事實上是骯髒無比。」律師林智群在接受《ETtoday》訪問時，一語道破藝人黃子佼在「創意私房」事件中的本質角色：「他不是單純的觀看者，而是這個性剝削供應鏈的養分，因為他的金援，才會讓更多的少女受害。」



▲律師林智群認為，黃子佼最大的惡就是「平庸之惡」，骯髒無比。(圖／合成圖)

林智群指出，根據法院一審判決書，黃子佼自2013年起即加入「創意私房」論壇，10年內購買了2259部未成年少女影片，成為高級會員。他所收藏的影片，多數是尚未發育的女孩，手持學生證，對鏡頭裸露甚至進行猥褻動作。林智群指出，這些內容的背後，是孩子被一步步誘導、脅迫，而拍下這些猥褻照片，甚至其中一名少女被迫拍下2百多部影片，其中甚至有性侵畫面。

林智群強調，黃子佼這些會員的金援，正是讓「創意私房」可以持續運作，甚至誘騙更多被害少女的主因，「他就是共犯，是供應鏈的一部分」。

他認為，「黃子佼最大的惡就是『平庸的惡』，他覺得自己只是出錢，但他沒有看到這些少女被性剝削或是被威脅恐嚇，他只是一個出錢的人，看起來很乾淨，事實上是骯髒無比。」



▲黃子佼一審被判刑8個月，目前上訴二審中。(圖／記者吳銘峯攝）

黃子佼自辯「不知道對象未成年」、「購買是為了紓壓」，林智群直批：「這種辯詞很爛。他買的是明顯未發育的小女孩影片，不可能是『不小心』。」他認為黃子佼自己也有女兒，卻對別人的女兒做出這種「下流的事」，令他無法理解。

至於一審僅判黃子佼8月刑期，林智群直言「太輕」，認為司法應以此案立下標準，不宜輕判，如果易科罰金，除了讓社會大眾失望外，也會對潛在的加害者如黃子佼等有鼓勵效果，因為「檢察官查了老半天查到我，雖然讓我覺得很丟臉，但後還是可以用錢解決啊！」因此他主張二審應該要加重判刑。

有人認為應該給黃子佼「留一口飯」，讓他有機會復出演藝圈，林智群則持反對意見，「他一年賺5、6千萬，基本上不用為他擔心有沒有那口飯吃，他已經賺非常多錢。」他更建議黃子佼未來從事與演藝圈無關的工作，「最好不要碰到小女孩，很簡單，因為大家會怕！」