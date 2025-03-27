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絕非單純看畸形A片而已！ 律師曝黃子佼「N次傷害孩子」嚴重性

▲李怡貞認為黃子佼一定會上訴。（圖／資料照、翻攝自李怡貞臉書）

▲李怡貞強調，黃子佼並非單純看畸形A片那麼簡單。（圖／資料照、翻攝自李怡貞臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像一案，高等法院26日開庭審理。密切關注此案的律師李怡貞27日在粉專直呼意外，因為很多人以為黃子佼只是單純看看畸形的A片，而是涉及系統性、長期性地剝削兒少，並觸犯多項嚴重罪行，包括脅迫、性侵、威脅與個資濫用等等。

李怡貞在粉專「女人大律師李怡貞」直呼，「我很意外，很多人不知道黃子佼的案件涉及的深度跟廣度，都以為只是單純的看看畸形的A片而已。」但她去年開始就多次與他人探討、解釋，這不只是性影像的問題，而是涉及長期強暴、脅迫、跟蹤、騷擾、恐嚇、威脅這些無助的兒少進行性影像的拍攝以及性交的行為。

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李怡貞指出，這些孩子們非自願參與，遭不法手段控制，被迫拍攝性影像與發生性行為，影像還根據兒少生理發育階段「量身製作」，且需定期更新，受害人甚至被要求出示學生證、個人資料等身分證明，「只為了滿足這些有錢有權的高級會員衣冠禽獸點菜。」

隨著判決進行，網上也傳出相關判決書內容，雖已以代碼替代受害者身分，但內容描述極為詳細，包括場景、對象、動作等細節。這讓李怡貞直嘆，「這些孩子或許都長大了，但是也沒長大，長不大，如何正常長大？」

李怡貞也心疼道，「他們一輩子只能活在覺得時時刻刻被人窺視的世界裡，他們綁手綁腳的不敢發展自己，深怕不堪的過往隨時被挖出，被爆出，被流傳，有些或許就不得已的豁出去直接以身體來賺錢。」

李怡貞也提及，自己過去為此議題發聲，多次遭受網路攻擊與抹黑，包括事務所遭惡意灌負評、商業資訊被冒用等，但她仍表示不會因此退縮，「這些行為正是為了掩蓋真相、壓制聲音。」最後，她引用哲學家尼采的話作結：「當你凝視深淵，深淵也在凝視你」，直呼「也與把我當怪獸的你們共勉之。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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