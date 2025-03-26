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不想當兵竟裝瘋！入伍首日暗槓剪刀藏身　狂刺督導長頸部險害命

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲台中陸軍步兵第三０二旅去年11月發生一起新兵因不想當兵，持剪刀攻擊長官案件 。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

記者潘鳳威／台中報導

陸軍步兵第三０二旅於去年發生一起新兵攻擊長官案件，一名廖姓新兵在入伍當天，因不適應軍中生活，竟持剪刀攻擊士官督導長，導致對方頸部受傷。法院審理後認定廖男違反《陸海空軍刑法》對長官施強暴罪及《刑法》傷害罪，處1年1個月有期徒刑，可上訴。

判決書指出，廖姓新兵於2024年11月25日入伍，新訓分發到陸軍步兵第302旅的步一營步三連服役，當日下午3時許，部隊於營舍後方集合場填寫新兵資料，廖男隨手自桌上暗槓了一把剪刀並把它藏起來，廖男趁陳姓士官督導長(以下稱陳員)等待其收拾行李時，突然取出暗藏的剪刀刺向陳員頸部導致其受傷，陳員隨即後退閃躲，廖男則繼續持剪刀揮舞欲再度攻擊陳。此時，步一營火力連姚姓連長見狀，立即拿起折疊椅進行阻擋，並大聲喝斥，廖男才放下剪刀，停止攻擊。事後，陳員報案，案件交由台中憲兵隊調查移送起訴，並由台中地院審理。

廖男雖於案發10日後驗退，但法院調查期間，廖男詭辯自己患有精神疾病，因此影響其行為辨識能力，且出示醫院診斷書。但法院認為，廖男在入伍前，已做過完整的體檢，判定身心狀況適合服役。雖然之後出示醫院診斷書，但此診斷書分別為11月29日、12月10日，均為事發之後之檢驗，無法證明他當時無法控制行為。

此外，廖男暗藏剪刀趁陳員不注意下手，顯然具有一定程度之預謀。而且廖男在入伍當日，就向陳員表示自己不想當兵，綜合上述原因 ，故不採信廖男證詞。認為廖男可能因初入部隊，不適應團體生活，心境尚未調整妥適，導致情緒控制能力不足，實施暴力攻擊長官的行為。

陳姓士官督導長事後也表示，若對此案輕判，可能影響軍中管理，因此請求法院重判。且廖男事後未與陳員和解，也沒悔過之意。台中地院法官審理後，依違反《陸海空軍刑法》對長官施強暴罪及《刑法》傷害罪，判處廖男1年1個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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