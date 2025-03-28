內向的人必看！5大最適合職業曝光　年薪最高792萬

▲正是由於個性內向者的內斂性格，反而特別適合一些工作。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

暢銷書作者蘇珊凱恩（Susan Cain）指出，有些工作特別適合個性內向的人，因為他們在風險評估方面更加謹慎，喜歡獨處內省，且具備創造力及強大問題解決能力。依據一份最適合內向者的工作排行榜，前5大職業的年薪超越10萬美元，其中薪酬最優渥的工作是當放射科醫師，年薪達23萬9200美元（約新台幣792萬元）。

CNBC報導，求職網Resume Genius依據高自主性、低社交互動這2項標準，整理出適合內向的人的工作清單，並依據薪資進行排序。以下為最適合內向者的5大工作：

1.放射科醫師

年薪23萬9200美元（約新台幣792萬元）

2.自然科學經理

年薪15萬7740美元（約新台幣522萬元）

3.物理學家與天文學家

年薪14萬9530美元（約新台幣495萬元）

4.電腦與資訊研究科學家

年薪14萬5080美元（約新台幣480萬元）

5.電腦硬體工程師

年薪13萬8080美元（約新台幣458萬元）

Resume Genius專家索托指出，這些工作都非常適合重視獨立工作的人，特別是在科技領域，「這些人大部分時間都是待在電腦前面，雖然有團隊合作，但極少需要面對面進行交流」。此外，即便是放射科醫師這類需要親自在現場的工作，但大多都是獨自分析影像，與病人、醫師的互動僅限簡短對話。

另外，許多工作可以透過遠端作業完成。例如排名第六的軟體開發人員（年薪13萬160美元，約新台幣431萬元）以及精算師（年薪12萬美元，約新台幣397萬元）。