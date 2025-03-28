美政府再縮編！　衛生及公共服務部將「裁員1萬人」

▲美國衛生及公共服務部（HHS）宣布將裁減1萬名全職員工。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國衛生及公共服務部（HHS）27日宣布，將裁減1萬名全職員工，若加上先前已自願離職的1萬名員工，意味著HHS的人力將從原本約8.2萬名全職員工縮減至6.2萬。

根據CNN報導，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在聲明中指出，HHS將從現有的28個分支機構縮編至15個，並新設一個名為「健康美國署」（Administration for a Healthy America）的單位，同時區域辦公室也將從10個減為5個。

除了即將裁減的1萬名員工外，還有5200名任職不到1至2年、處於試用期的員工在上個月遭到解僱。不過，這些人目前大多處於暫時行政留職狀態，因為他們的解僱案仍在聯邦法院審理中，因此未計入這次裁員公告之內。

HHS表示，這項人力縮編措施每年將節省18億美元（約台幣573億元）支出，而此次裁員將涉及以下機構：

－美國食品藥品管理局（FDA）將裁撤3500名全職員工，但不會影響負責藥品、醫療器材或食品審查與稽查的人員。

－美國疾病管制與預防中心（CDC）裁撤2400人。

－美國國家衛生研究院（NIH）則因為要整併採購、人事與對外溝通工作，將裁減1200人。

－聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）則會裁掉300人。

HHS已正式向「美國政府雇員聯盟」（AFGE）發出裁員程序通知，具體的個人裁員通知最快可能在28日就會陸續寄出，預計生效日期為5月27日。

HHS也宣布，他們未來的工作重心，將轉向「終結美國慢性疾病的流行」，方法包括推廣安全健康的食物、乾淨水源，以及消除環境毒素等。

小羅勃甘迺迪表示，「我們不只是要減少官僚機構的臃腫，而是要讓這個組織重新聚焦核心使命，以及我們新的優先事項——扭轉慢性病流行的局面，這個部門未來會做得更多，而且成本更低，納稅人將因此受益。」

不過，HHS也強調，儘管進行組織重整，聯邦醫療保險（Medicare）、聯邦醫療補助（Medicaid）及其他基本健康服務仍會維持不變。