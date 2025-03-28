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肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」！醫照X光傻了

▲桃園市某國小家長控訴就讀小四女童長期遭班上男同學以拳腳相向，甚至踹踢下體等處霸凌，教育局今天指出，已展開性平調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲5歲女童因長期抗拒吃蔬菜，導致嚴重便秘。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

吉隆坡一名5歲女童因長期抗拒吃蔬菜，導致嚴重便秘，腹部堆積的糞便甚至壓迫至肺部位置，引發長達兩周的劇烈腹痛。經X光檢查後，這個令家長心驚膽戰的「大腸包小腸」疑雲終於真相大白。

根據中國報的報導，女童的母親在臉書上分享了這段驚險的求醫經歷。她描述女兒是個典型的「肉食主義者」，平日酷愛米飯、麵食和水果，卻對綠色蔬菜敬而遠之。雖然家人認為水果可以取代蔬菜營養，卻忽略了飲食纖維攝取不足的問題。

病發始於女童5歲生日次日，突如其來的腹痛讓家人措手不及。初次就診時，家庭醫師診斷為腸胃炎，開立口服補液鹽和藥物後症狀暫時緩解。然而三天後，女童再度哭訴排便困難，直言「大便很硬」、「肚子很痛」。

▲X光片顯示，女童腸道內堆積的糞便量驚人，擠到肺部。（圖／翻攝自中國報）

▲X光片顯示，女童腸道內堆積的糞便量驚人，擠到肺部。（圖／翻攝自中國報）

隨後的兩周內，女童腹痛頻率增加至每日3至4次，甚至出現蜷縮身體、嚎啕大哭的劇烈症狀。第二次求診時，醫師曾懷疑是「腸套疊」（俗稱大腸包小腸），這個需要手術介入的嚴重病症讓家長不寒而慄。

轉診至醫院後，經驗豐富的印裔老醫師透過觸診立即察覺異常。X光片顯示，女童腸道內堆積的糞便量驚人，從腹部直抵肺部位置，形成明顯的壓迫。醫生解釋，這正是導致反覆腹痛的元兇。

醫療團隊開立特效藥水軟化積便，經過三天治療，女童成功排出「數公斤」糞便。醫生建議補充兒童纖維製劑，同時強調綠色蔬菜對腸道健康的重要性。目前女童已康復，但母親每日嚴格監督排便狀況，提醒家長重視兒童飲食均衡與排便健康。

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