台灣男子越南蓋毒品工廠被抓　警查獲1.4噸原料

記者詹雅婷／綜合報導

越南警方22日在慶和省查獲1.4噸高純度毒品原料，逮捕多名嫌犯，其中一人是台灣籍51歲張姓男子。公安部毒品犯罪調查警察局26日指出，台籍張姓男子抵達越南假裝投資做生意，但實際上卻是租土地蓋毒品工廠。

越南快訊報導，台籍張姓男子2021年就前往越南，2024年11月在慶和省芽莊市（Nha Trang）租地蓋毒品廠，並於2025年1月開始在夜間與凌晨時段運作。據了解，每個階段結束之後，這些工作人員會被解僱，並招募新員工。

當地22日凌晨零時左右，越南檢警與海關動員將近200人展開突襲行動，查獲1.4噸高純度毒品原料與近80噸化學物品，逮捕台灣籍張姓男子、4名中國籍嫌犯與4名越南籍嫌犯。

內政部警政署刑事警察局駐胡志明市聯絡官透露，已接獲越南相關通報，會配合越南警方協助釐清此案細節，至於張男，現階段已與他取得聯繫並詢問是否需要協助，不過他並未提出請求。