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泰女砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗　失敗4次才成功

▲▼ 她砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗：長相完美重現。（圖／翻攝自 KhaoSod）

▲Pha Phang的飼主砸重金將牠完美克隆。（圖／翻攝自 KhaoSod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國叻丕府（Ratchaburi）班蓬區一名50歲女子花費600萬泰銖（約新台幣530萬元），透過基因複製技術，克隆她的過世愛犬。而這隻克隆犬的長相幾乎與原犬一模一樣，只有左耳有些微差異，成為泰國首隻複製狗。

根據thethaiger報導，50歲的Kai曾經飼養一隻法鬥Pha Phang，但Pha Phang因患「庫興氏症候群」過世。她因難以接受愛犬離世的現實，找到泰國首名能進行「犬隻複製」的獸醫Supasek Sonjit，希望能讓愛犬「重生」。

在討論過程中，獸醫曾經提出2個關鍵問題，一是她過世後，由誰來照顧複製犬；二則是她是否能夠承受外界對於克隆犬的不解與批評。Kai則表示，她已在遺囑中安排Pha Phang與其他16隻狗的未來。她強調，自己不是放不下，而是珍惜和狗狗曾經的羈絆。

▲▼ 她砸530萬「複製過世愛犬」！泰國首隻克隆狗：長相完美重現。（圖／翻攝自 KhaoSod）

最終，她斥資5至6百萬泰銖（約新台幣488萬至530萬元），收集Pha Phang的體內細胞並送往南韓，由當地專家Hwang Woo Suk培養細胞並完成複製。由於過程困難，前4次皆未能成功，還曾經有複製犬在出生後無法獨立呼吸死亡。

團隊直到第5次才成功培養出健康的複製犬，整個過程耗時1年多。由於Hwang Woo Suk被Kai的真心感動，最終決定免除2000萬泰銖（約新台幣1765萬元）的基因改造費用。

Kai將這隻複製犬同樣取名為Pha Phang，Pha Phang在4個月大時首次與Kai相見。Kai聲稱，狗狗立刻就「認出她」，甚至能理解泰文的指令。對此，醫生聲稱，「複製犬不只外觀相似，還可能保留部分記憶」。

然而此舉卻也引發質疑聲浪，認為違反倫理，但Kai強調這是「科學進步」，且並未對他人造成傷害，希望外界尊重她的決定。

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