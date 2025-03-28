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3分鐘滅一個步兵營　飛龍-60A巡飛彈蜂群密集毀傷

▲▼飛龍-60A巡飛彈採用火箭炮平台密集發射模式，對大範圍內的目標進行密集毀傷。（圖／翻攝自央視）

▲飛龍-60A巡飛彈亮相。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國再添戰場利器，《央視》近日曝光一款名為「飛龍-60A」巡飛彈，採用火箭炮平台密集發射模式，對大範圍內的目標進行密集毀傷。據稱只要2輛的火箭炮發射車，在3分鐘內齊射便能將一機械化步兵營徹底毀滅，更重要的是該新式武器一架成本只需數千元人民幣。

飛龍-60A使用折疊翼設計，裝載在體積小巧的矩形發射箱內，從火箭炮上發射出去後，可以迅速展開3.2米長的彈翼。值得注意的是，飛龍-60A採用蜂群作戰模式，代表未來無人作戰系統的發展方向，多枚巡飛彈在升空後能夠依據預設戰術，自動進行任務分配，部分負責壓制敵方防空雷達，部分執行電磁干擾，其餘則集中火力對目標實施精確打擊，24枚即可對一個15平方公里範圍內的8個高價值目標快速毀傷。

▲▼飛龍-60A具備新型多功能戰鬥部。（圖／翻攝自央視）

▲飛龍-60A戰鬥部。

這款受到矚目的武器具備新型多功能戰鬥部，融合破甲與面殺傷兩種功能，既能對堅固的裝甲目標造成毀滅性打擊，又能對人員、設備以及建築等軟目標形成有效殺傷。以一個機械化步兵營為例，基本包含12輛步兵戰車和3輛坦克，以及一些其他的保障車輛，展開後的作戰地域大約15平方公里，此時2輛的飛龍-60A發射車一輪齊射便可將其殲滅。

具體來說，飛龍-60A將火箭炮的強大火力投送能力，與巡飛彈的精確打擊和戰場偵察功能相結合，不僅造價成本上低廉，且發射後如果沒有毀傷目標，還可以回收後再次使用。同時該新式武器也經過嚴苛的極限環境測試，其戰鬥部在極端低溫零下55℃與高溫70℃環境下，依然能夠保持穩定的性能。

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