一次帶上200架微型無人機　「九天」2小時切換作戰模式

▲2024年首度亮相珠海航展的九天無人機。（圖／翻攝自環球時報）

軍武中心／綜合報導

才在去年11月珠海航展中首度亮相的「九天」察打一體重型無人機，預計今年6月就會完成生產型號首飛任務。這款超大型噴氣動力無人機擁有高載荷能力，作戰時可一口氣攜帶200架微型蜂群無人機，堪稱空中的無人機航母，未來服役將為空戰模式帶來巨大影響力。

九天無人機首度登場時機腹大型的「異構蜂巢任務箱」展示該機巨大的運載能力，裝備氣式渦扇發動機使其最大飛行速度可以達到每小時700公里，最大續航里程8000公里，最大續航時間在高荷載任務下也可達到36個小時，同時1萬5000米的最大飛行高度基本上可以規避大部分的防空火力。

陸媒指出，九天無人機最備受解放軍期待的不僅僅是優秀的運載能力， 創新的模塊化重構能力讓它能在2小時內切換作戰模式，不僅可作為電子化作戰平台，也可成為空中的無人機預警平台，甚至還能轉化為醫療救援倉和智能彈藥庫。執行任務時，可攜帶多達200架微型蜂群無人機，還可化身單純的運輸機遠程投送約8噸重的軍事物資，可以說九天具備察打一體外加後勤支援的全鏈條作戰模式。

美國《動力》網站也曾指出，中國發展空中無人機母機實際上相當符合發展潮流，現代無人機蜂群具有許多優勢，包含能在廣闊區域快速展開，根據配置方式執行各種任務。而蜂群中的每架無人機還可以配備不同的有效載荷執行各自任務，使整個無人機蜂群可以執行多樣化能力。

值得注意的是，這架超級無人機未來也可望部署擁有130米電磁彈射軌道的076兩棲攻擊艦，屆時將形成空中無人機航母搭配海上無人機航母，強強組合所釋放的無人機蜂巢作戰能力勢必帶給對手沉重的壓力。

▼解放軍076兩棲攻擊艦首艦下水，命名「四川艦」。（圖／翻攝央視）