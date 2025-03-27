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陸攻台新利器　直-20T擁兇猛火力又可同步運輸作戰人員

▲▼大陸官媒曝光直-20T突擊運輸型直升機已出現在解放軍陸軍某航空兵旅。（圖／翻攝自央視）

▲ 直-20T突擊運輸型直升機現身。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸官媒曝光以直-20通用直升機所改裝的全新機型，這架可能被命名為直-20T的突擊運輸型直升機已出現在解放軍陸軍某航空兵旅，攜帶不俗的武器強度同時還保留運輸功能，未來很可能伴隨兩棲部隊執行各項任務，被陸媒視為新攻台利器之一。

據《央視》軍事頻道近日報導畫面可以看到2架不同型號的大陸國產直升機，其中位在空中的是直-19輕型偵察武裝直升機，而停在地面上的則是1架加裝機首觀瞄和火控系統，以及在機身兩側加裝短翼的突擊運輸型直-20T。該機除具備對地火力打擊，還可同步搭載一些作戰人員或物資，實現一機兩用的效果。

事實上直-20T已在去年（2024年）的珠海航展就以模型的形式亮相，其最顯著特徵是機身兩側加裝厚實的後掠式短翼，每側短翼下各有2個掛架，分別掛載一具火箭發射巢和4聯裝反坦克導彈。機頭部分更加裝大型光電設備，內裝一整套類似阿帕契前視紅外探測系統設備，可通過白光、熱成像和激光三種方式鎖定目標，以便支持AKD-10激光半主動制導反坦克導彈或藍箭-21遠程反坦克導彈的發射。

▲▼直-20T於2024年珠海航展中以模型亮相。（圖／翻攝自騰訊軍事）

▲ 直-20T在2024年珠海航展中以模型亮相。（圖／翻攝自騰訊軍事）

大陸知名軍事自媒體「海事先鋒」指出，相較於基礎運輸型直-20，需等待武直完成對地火力釋放後再進入戰場放下作戰人員後物資，實戰時直-20T得益於「既能打，也能運」的優勢可一口氣完成上述任務，明顯作戰效率快一拍，更能確保贏得戰鬥的勝利。

此外，直-20T最大起飛重量不低於10噸，包含AKD10空地導彈、藍劍21反坦克導彈、天燕90空空導彈、火蛇70A制導火箭等武器都可掛載，單就攜帶能力和火力投射強度來說，已可逼平甚至部分超越7噸級的直-10中型武裝直升機， 再加上更大的航程和作戰半徑，未來幾乎不需要直-10的護航，就可以在高強度交戰區單獨使用。

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