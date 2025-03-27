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台電桃園區處邀大用戶座談　聚焦深度節能與移轉夜尖峰用電

▲台電桃園區處邀大用戶座談

▲台電桃園區處大用戶座談會呂宜芸副處長歡迎與會用戶。(圖／桃園區處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為響應政府深度節能政策，並提升對用電大戶的服務，台電桃園區處27日舉辦大用戶座談會，邀請桃園市服務區內食品、紡織、化學、塑膠、金屬等製造業百餘家用戶齊聚一堂，介紹正夯的「深度節能」與「移轉夜尖峰用電」可行方案與典範案例，協助大用戶聰明用電達到節能、節費效益，獲現場與會者熱烈迴響。

桃園區處邱雲祥處長說明，因應能源轉型、再生能源併網大幅增加，電力系統負載尖峰從以往所認知的中午時段移至晚上（傍晚4點至晚間10點），自112年1月1日起已實施「新尖離峰時間電價」，而桃園為工業用電重地，服務區高壓以上用戶數為全台之冠，為提供更主動、貼心的服務，該處持續舉辦主題式座談會、與工業區服務中心合作辦理宣導會與駐點服務等，已成功輔導半數以上的高壓用戶移轉夜尖峰時段用電至其他電價較低的時段，有效幫助企業節省成本。▲台電桃園區處邀大用戶座談

▲桌邊專人用電諮詢服務，分享業界典範案例。(圖／桃園區處提供)

該處將持續協助用電大用戶「在對的時間聰明用電」，共創台電與用戶雙贏的局面。此外，業者配合政府深度節能政策，除了節省電費，還可以環保減碳愛地球，請各企業一同響應。邱雲祥處長表示，高壓以上用電用戶如對於「深度節能」、「移轉夜尖峰用電」、「需量反應負載管理措施」有任何疑問，歡迎洽台電桃園區處諮詢，將安排專人拜訪用戶解說服務。

▲台電桃園區處邀大用戶座談

▲台電桃園區處大用戶座談會講師簡報移轉尖峰用電作法及深度節能。(圖／桃園區處提供)

台電桃園區處每年均會舉辦用電大用戶座談會，與高壓用電大戶互動及意見交流，今年特別就業者關心的政府「深度節能」政策，以專題簡報介紹深度節能行動方案，以及分享節能診斷輔導企業有效節電的成功案例，讓在場與會業者興致勃勃、熱烈討論。桃園區處表示，歡迎有興趣的大用戶報名「節電訪視」服務，該服務可協助用戶盤點照明、空調、空壓、馬達等設備節電潛力，提供節電措施建議，協助企業優化用電效率。

針對業者移轉夜尖峰時段用電以減少電費成本支出，桃園區處也分享用電撇步，建議透過調整排程、調整高耗電設備及公用設備(如冷氣、馬達、充電樁等)開啟時間等方式，將電費較高的夜尖峰時段用電轉移至電價較低的半尖峰或離峰時間，並搭配選用台電推出的需量反應負載管理措施，除了節省流動電費，亦能獲得電費扣減，雙重電費減省一舉二得。今日的座談會也延續往年大受好評的「桌邊專員服務」，每桌皆安排專員提供專業諮詢服務，藉由面對面交流溝通，提供客製化移轉夜尖峰用電與節電之建議，並協助企業選用適合的需量反應負載管理措施。

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