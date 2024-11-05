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手拿砍刀背負工具開路前進…　台電無畏艱難完成復興區搶修復電

▲台電無畏艱難完成復興區搶修復電

▲台電無畏艱難完成復興區搶修復電。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區處4日表示，強颱康芮10月31日帶來狂風暴雨，造成桃園市逾6萬戶停電，康芮於11月1日逐漸離台後，桃園區處全力搶修，當日即完成九成用戶復電，而復興山區約千戶在區內各里長帶路協助下，今日18時順利完成搶修復電；惟華陵里因道路中斷無法進入搶修，待道路修復完成後，將派員搶修。

▲台電無畏艱難完成復興區搶修復電

▲台電無畏艱難完成復興區搶修復電。（圖／台電桃園區處提供）

台雷桃園區處副處長石恩綸指出，桃園區處邱雲祥處長於進行復興區復電搶修作業期間，親至羅馬公路勘察，看到在地里長協助帶路，協助台電進行復興區的線路搶修，相當感動。尤其是，復興山區搶修現場，台電人員手拿砍刀背負工具開路前進，步行施工是復興區搶修的常態，遠從雲林來支援桃園的搶修工班，今天下午並在民眾帶領下，步行開路前往搶修復電，整整花了2小時才修復了1戶供電。▲台電無畏艱難完成復興區搶修復電

雖然草很長、路很難走！石恩綸說：然供電是台電人員的使命，復電是台電人員的認命，台電人勇敢一步一步把路走出來，雖是為了1戶家庭有電，但用戶有電，台電人比誰都高興，不畏艱難持續向前行。

另外，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

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