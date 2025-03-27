台電嘉義區處助用戶降低電費支出　共同推動深度節能

▲ 台電嘉義區處處長許墩貴於大用戶座談會致詞，希望推動深度節能助用戶省電 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



節約能源為邁向淨零和能源轉型的首要能源，台電嘉義區處為推動深度節能並強化電力需求管理，今(27)日特舉辦114年第1次大用戶座談會，邀請近65位高壓以上公民營企業、機關代表與會，藉此聆聽用戶寶貴意見，輔導用戶移轉夜尖峰用電，協助用電自主管理，進而節省電費支出。

▲ 台電嘉義區處舉辦大用戶座談會推動深度節能助用戶省電愛地球。（圖／台電嘉義區處提供）



嘉義區處處長許墩貴表示，最好的能源是節約能源，邀請民間企業作伙深度節能，在政府帶頭民間響應下，預估在2027年將可省下206億度電，約等於8部#台中燃煤三號機的年發電量；除了節省電費，助產業提升競爭力，更可減碳降空污，提升供電餘裕。



近年再生能源併網持續增加，電力系統尖載時間已由白天時段挪移至傍晚16時至22時，時間電價尖離峰時段隨之調整，因此需求面管理必須相應調整，會中安排了新時間電價、需量反應負載管理措施及深度節能業務說明，呼籲用戶透過需量反應負載管理措施、移轉夜尖峰用電及能源技術服務業（ESCO）等方式，發掘自身可改善部分，搭配申請政府補助方案，以符合成本效益最佳方式，達到省電、減碳及節費的三重效果，也對抑低夜尖峰負載有所助益，並為地球盡一份心力。



大用戶座談會為用戶提供一個互動交流的管道，透過和用戶面對面直接說明，期使用戶對新能源政策有更多認識與理解，同時安排桌邊服務，由服務專員針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，一對一客製化提供移轉建議，輔導用戶從中找到合適的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，用戶不僅能節省電費支出，也為節能減碳貢獻一份力量，希望透過這樣的方式，讓用戶感受到台電的用心。