台電桃園區處「驚蟄宣誓大會」　展現穩定供電決心

▲桃園區處邱雲祥處長（左一）主持「驚蟄宣誓儀式」。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電公司桃園區處5日表示，今日為24節氣中第3個節氣「驚蟄」，昨(4)日已是春雷乍響，正是萬物萌發，蟄伏的鳥獸也甦醒活動時節，台電公司為降低鳥獸、樹竹等外部因素造成停電事故，台電桃園區處於5日舉辦「驚蟄宣誓儀式」，展現穩定供電的決心，而這也是該區處第一次舉行此一儀式。

▲台電桃園區處同仁進行鳥巢拆除作業，期降低停電事故。（圖／桃園區處提供）

桃園區處邱雲祥處長說明，桃園饋線數多達1113條饋線(佔全國10.8%)、用戶數多達133萬餘戶(佔全國8.6%)，台電除了新增線路設備提供用電外，既有線路因受到外在環境、外物碰觸、設備不良等因素，造成事故停電，經統計近1年屬外力因素(如樹木碰觸、鼠害、鳥獸害等)造成停電事故約佔68%。

▲進行配電線路改善工程，強化供電韌性。▼進行線路開關汰換。（圖／桃園區處提供）

為強化電網韌性與提升供電可靠度，桃園區處平均每日有370人及150台工程車，24小時不間斷，針對線路設備進行巡視、搶修及新設與改善等工作。為展現穩定供電決心，今(5)日特別投入承攬商及自有人力計191人及升空車、吊臂車等工程車計100台，舉辦誓師大會，特別加強進行樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等強韌工作，展現降低停電事故的行動力。

▲進行樹木修剪作業。（圖／桃園區處提供）

台電桃園區處說明，因應桃園地區捷運、航空城等多項公共工程及新建案快速增加，已專案增補人力，協調增加承攬商工作夥伴及適時啟動鄰近區處跨區支援，來增加工作量能，另也有訂定中、長期改善計畫，包含二次變電所及配電線路設備汰換、饋線全面自動化、自動化開關擴建等5年計畫，來強化供電系統韌性，降低事故停電對民眾的影響。