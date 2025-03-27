台電屏東區處推動深度節能　大用戶集體行動降低電費

▲大用戶座談會台電全體員工與用戶合影。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

為落實政府深度節能政策，台電屏東區處於今(27)日廣邀具節電潛力的大用戶參與座談會，會中除了說明運用時間電價尖離峰價差的特性，來移轉尖峰時段用電外，還針對大用戶主要用電設備做深度節能專題簡報，不僅能降低用電成本，更能減輕電網負擔，對穩定供電與環境永續發展帶來正面影響。

會議開始即進行專題簡報，宣示配合政府深度節能行動方案的決心，其中提及台電先替大用戶的空調、馬達及空壓機等高耗能設備做節能診斷，再利用台電高壓用戶服務入口網站多項智慧電表(AMI)資料分析功能，讓大用戶加強自主用電管理。會中特別邀請台灣能源技術服務產業發展協會專員來介紹政府節能設備補助方案，與ESCO業者攜手合作，提供一條龍服務，讓大用戶在有限預算下，亦能達到深度節能的成效。

此外，大用戶感興趣的「需量反應負載管理措施」在會場中也得到熱烈迴響，區處鼓勵用戶改變原本用電的習慣，在尖峰時段降載減少電費支出，藉此引導用戶在對的時間用電。另也可參與「需量競價」措施，可透過競標方式並確實抑低用電，來獲得電費扣減優惠。

座談會上區處安排專人桌邊服務，以更有效率提供對大用戶客製化節電建議，並邀請中鋼碳素化學、強匠冷凍食品、恩盈企業及泰翔精密鑄造公司四家不同型態企業分享成功移轉尖峰時段用電負載的經驗；廣泛交流如何在16時至22時的尖峰用電時段，減少使用大功率電器並配合調整生產排程，將高耗能設備移至離峰時段運作，以有效降低尖峰時段用電負載及電費成本。

饒祐禎處長最後強調，除了利用時間電價尖離峰價差，有效移轉尖峰時段用電負載外，再配合需量反應負載管理措施中的計畫性、即時性、需量競價及智慧型調整等多項方案，就能讓有感節電!台電屏東區處也將持續透過專人服務，提供專業的節能諮詢與技術支援，與大用戶攜手落實深度節能，共創雙贏局面！