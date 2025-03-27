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2億「前進外科小組裝備」曝光　野外切換正負壓空間、現地動手術

▲▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

▲軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

在總統賴清德主導下，27日於台南舉行首場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，由於其核心理念一改50、60年代「軍管概念」，而是朝檢驗「非軍事部門與民間」的自主應變能力。因此，軍方並未參與本次演練，但軍醫局出借斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，曝光本次參演的裝備與運用情形，可在野外調整正負壓空間，直接在現地進行手術。

一位國安官員先前在受訪時表示，全社會防衛韌性的核心概念，是「非軍事部門與民間」建立自主應變能力，這與過去50年代或60年代，重大事件時啟動「軍管」是截然不同的。他說，現在世界先進國家已經不再強調「軍管」，而是要讓人民有能力應變，非軍事部門也能有應對跟反應，所以全社會防衛韌性的實地演練，就是要磨練這樣的反應。

▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

因此，這次的演練，軍方並沒有參與。不過，軍方的軍醫局出借「新型野戰醫療帳篷」，以及花2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」。

所謂「新型野戰醫療帳篷」，是國軍近年陸續採購的，可以由4人就完成搭設，且電動充氣，最快約10分鐘就可以完成搭建；另外，也會是這次演練中亮點之一的「國軍前進外科小組裝備」，這是軍醫局斥資2億元建置，這是在戰時，傷患無法及時後送，或是急救醫院能量超過負荷時，可以就地進行醫療工作，還可以調整成正、負壓空間，讓醫療人員在現地就進行手術。

對於本次全社會防衛韌性實地演練，身為「賴醫師」背景的賴清德，則特別選擇視察「擴充急救醫療場所」，而本次擴充急救醫療場所的亮點，就是「國軍前進外科小組裝備」，本次經過操演驗證後，未來內政部、衛福部也不排除會編列預算進行採購。

▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼軍醫局斥資2億元建構的「國軍前進外科小組裝備」，也在本次全社會防衛韌性實地操演中陳列，並參與演練。（圖／記者黃國霖攝）

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