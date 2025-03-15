蘇俊賓喊「不該在黨內找戰犯」　林沛祥：趕快幫忙連署比較重要

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

面對大罷免目前是35比0，國民黨支持者不滿國民黨主席朱立倫無作為；桃園市副市長蘇俊賓14日於臉書寫下，「國民黨期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍、或是只會內鬥的內鬥藍」。對此，國民黨立委林沛祥認為，與其把戰鬥藍講成戰犯藍、內鬥藍，幫誰講話、幫誰辯護，倒不如實質上趕快去連署，趕快去補件，比實質上去檢討誰誰誰來的重要。

蘇俊賓於臉書表示，朱立倫主席在國父紀念館，被支持者嗆聲「你已經輸三次了！」羞辱的畫面在媒體上不斷地播放，「看到那天的電視畫面，我心裡只有一個感想，我們期待的，是真正的戰鬥藍，不是只會找戰犯的戰犯藍！或是只會內鬥的內鬥藍！」

針對蘇俊賓的談話，林沛祥認為，與其把戰鬥藍講成戰犯藍、內鬥藍之類的，與其生氣不如爭氣，幫誰講話、幫誰辯護，倒不如實質上趕快去連署，趕快去補件，趕快去向支持者說明藍營遇到的狀況。

林沛祥說，不管是內耗、內鬥，還是負面情緒的發洩，對8月份的投票，甚至未來可能面對類戒嚴假戰爭的狀況一點幫助都沒有，且內鬥是民進黨、執政當局最想看到的，也往往是最容易消耗能量的。

林沛祥說，國民黨還有足夠的支持者，也有足夠的民意代表跟能量，能挺過這場大罷免，讓中華民國再次團結、再次和諧、再次能夠走到正軌，所以在這個節骨眼上，把矛頭指向自己人，當然不好，最直接的做法就是去連署，去把想法跟支持者講，以及去解釋為什麼立法院要合理的刪凍預算，把這件事講清楚，比實質上去檢討誰誰誰來的重要。