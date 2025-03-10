蘇俊賓圖解「酸柑茶」六大工序　網友：終於有教科書

▲蘇俊賓圖解「酸柑茶」六大工序。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園客家文化基金會拍攝客家民眾製作「酸柑茶」紀錄片，日前舉行發表會。出席活動的副市長蘇俊賓於臉書PO文表示，2023年紀錄片拍攝時，曾與酸柑茶製做職人梁金義老師相約，要來拜師學藝，傳承這古老的技藝，時隔年餘，選在過年後逐漸回暖的節氣、酸柑茶最適合的時節履約，收穫滿滿。

蘇俊賓讚嘆「酸柑茶」製作的複雜工序，特別把當天學習製作酸柑茶的步驟手繪記錄下來，在臉書中和大家分享。從取出虎頭柑果肉、回填配方到後續的綑綁與九蒸九曬等。他也指出，酸柑茶不僅製作工法獨特，再者因為配方中添加竹薑、枇杷葉、金橘葉等成分，其風味與保健功效也廣受客家族群長輩推崇。

▲蘇俊賓(左)和梁金義職人學習製作酸柑茶。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

敲碎後沖泡後的酸柑茶溫潤爽口，茶香與柑香融合，帶有微酸回甘的層次感，許多客家長輩認為它有助於潤喉、化痰、解熱，也使酸柑茶成為市面上難得一見的珍品。

貼文一出引起很大的回響，網友回響「酸柑茶傳承數百年，終於有了一個圖解教科書了」，包含龍潭閱過山丘有機書店老闆胡佩寰，後生協力組合創辦人陳鉦翰以及大溪日日田職務所創辦人高慶榮等桃園在地青年等都來留言，提出酸柑茶是客家的黑金，紛紛建議舉辦桃園客家酸柑茶節推廣活動，讓世界認識這承載客家百年精髓的智慧茶產業。

梁金義老師也留言感謝大家為推廣地方農業及傳統文化而努力。蘇俊賓表示，有幸分享這次酸柑茶的製作體驗，沒想到引發這麼多網友，尤其是在地客家青年團體提出推廣保存傳統工藝的共鳴，未來他也將繼續發掘更多桃園的珍貴技藝，讓這些先人的智慧得以持續傳承推廣。

據指出，過年時期酸柑(虎頭柑)成熟，因顏色橙紅討喜，民間家戶多會摘兩顆虎頭柑擺放在神桌，名為供神桌，但由於果肉偏酸，過了春節後往往因水分流失而逐漸乾縮、被丟棄。客家先民本著勤儉惜物的精神，將製茶過程中淘汰的「茶角」，再加入其他配方一同填入虎頭柑內，製成外觀類似普洱茶的酸柑茶，也是台灣唯一的緊壓茶。