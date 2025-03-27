民進黨桃園市議會成立「民主連署站」　全面支援罷免6藍委

▲民進黨桃園市議會黨團今天宣誓成立「民主連署站」記者會，市黨部主委黃傅淑香表示，黨中央宣布各縣市黨部及全國黨公職投入大罷免，桃園也將全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市黨部今（27）日上午在桃園市議會黨團辦公室宣誓成立「民主連署站」，主委黃傅淑香表示，民主連署站在各議員服務處都設立，將加開平日晚間、週末時段設置行動連署站，以方便市民就近連署，未來將陸續舉辦地方政策宣講會，全力協助公民團體罷免行動，呼籲市民站出來，一起守護台灣民主。

桃園民進黨市議會總召李宗豪指出，各議員服務處全國各地罷免連署書都收，並延長服務時間加強連署效益，讓市民朋友可方便繳件，全力支援公民團體罷免連署份數。中央黨部於上週五（3/21）邀集全國議會民進黨團幹部開會，希望縣市議員一起協助公民團體，包括志工、行政等後勤資源，當公民團體最強後盾，以衝高連署份數。

桃園市黨部主委黃傅淑香也宣布，中央黨部宣布各縣市黨部及全國黨公職投入大罷免，桃園也將全力以赴。政策宣講會桃園場熱烈爆場，顯現市民朋友很關心國會現況並支持民進黨執政。接下來則鼓勵市議員在各區都舉辦地方政策宣講會，市黨部及議員服務處持續協助公民團體各種資源，竭盡所能協助第二階段連署盡早達標，以阻止藍白立委繼續擾亂國會，勇敢守護台灣民主自由。

黨團副總召王珮毓提及，昨天民進黨秘書長林右昌宣布全台將會有至少300場、200至500人地方政策宣講會，每個罷免團體背後皆代表公民的力量，從發起罷免到進入二階連署，可看到公民勇敢站出來，包括有孩子的母親、上班族等，大家擠出休息時間響應。桃園市23位黨公職也會用自己方式努力宣傳，讓更多人一起參與這場民主活動。

▲民進黨桃園市議會黨團宣誓成立「民主連署站」，全力聲援公民團體聯署罷免行動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黨團書記長魏筠認為，桃園市六藍委只有黨意，沒有民意。牛煦庭簽署刪性平、轉型正義預算、涂權吉提案凍結疫苗預算、魯明哲提案刪文化幣預算；此外，萬美玲、呂玉玲、邱若華則支持中配領台灣身分證年限六年改四年，六位藍委漠視同黨立委施暴，甚至阻擋桃園交通建設預算等。民進黨站出來挺公民團體，要讓藍白立委清楚知道黨意不能凌駕於台灣人權利。

黨團幹事長許家睿強調，桃園六藍委在國會只修違憲法案、砍民生預算、毀財政制度，配合傅崐萁與黃國昌阻擋台灣發展。桃園市有許多大型重大建設，包括桃園鐵路地下化、捷運綠線及棕線、交流道等建設，原已做好財務規劃，但《財劃法》修正後中央就沒錢補助桃園，建設被拖延、交通黑暗期延長，市民交通安全被犧牲。

市議員陳雅倫提及，桃園大罷免活動越來越熱，許多公民都站出來，昨天有位視覺障礙朋友特別來服務處連署，因表格對其比較窄小，簽署時需要多花些時間，但仍堅持自己完成，用行動來發聲。

不分區立委王義川認為，桃園六位藍委刪除、凍結預算毫不手軟，早上視察學校廁所、操場改建，下午則回立院砍教育部算；出席地方交通建設說自己爭取中央補助，回台北照樣砍交通預算。民進黨多次呼籲桃園建設不能砍，國民黨卻只說都是政黨惡鬥，但回到地方卻從未向市民解釋為何而刪？民進黨市議員服務處成立民主連署站，做所有罷免團體志工，全力支援公民行動。