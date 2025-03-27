台電台南區處推動用電自主管理　深度節能作伙來

▲台電台南區處舉辦大用戶座談會，推動用電自主管理、深度節能，會議後提供桌邊服務，由專人為廠商診斷用電情況並給予專業建議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台電台南區處於3月27日上午舉行2025年度大用戶座談會，邀請契約容量1000瓩以上高壓用戶109戶、共計139人參加，涵蓋製造業、零售、旅宿、醫療及大專院校等多元產業。本處就「時間電價」、「需量反應負載管理措施」及「深度節能」等議題積極向與會用戶推動「用電自主管理」。

時間電價是台電以價格為指標，引導用戶用電行為的制度，透過不同時段的電價差異，鼓勵用戶儘量避開尖峰時段(高電價)用電移轉到離峰時段(低電價)用電。此外，台電還推出了「批次生產時間電價」，該電價尖離峰價差達6~7元，且離峰時段長達18小時，提供高耗能企業在離峰時段連續生產的新選擇；需量反應負載管理措施則是透過提供價格誘因，鼓勵用戶移轉到離峰時段用電。這些措施有助於企業調整生產流程，降低電費成本，並協助電力供應的穩定。

台南區處配合政府推動深度節能計畫，秉持「台電健檢先行，企業節能好行」的信念，於110年即成立節能服務團，以專業的能源量測儀器(如電力分析儀、紅外線熱顯像儀…等)檢測設備用電效率並提供分析報告，協助企業提升能源使用效率，促使超過1萬瓩的大用戶節電成效從1%提高到1.5%，讓企業以符合成本效益方式，達到省電、減碳的雙重效果。

隨著國家再生能源發展政策的推動，太陽光電的發電占比逐年增加，電力系統的尖峰負載時間從中午時段轉移至傍晚16時至22時，電力系統的需求面管理越來越重要。會中特別邀請節能成效顯著的典範企業到場，由鄭副處長頒發感謝狀，表揚該企業積極配合國家能源政策，省電節能共創雙贏；該公司也不吝分享其利用申請批次時間電價並調整生產流程和員工上班時間等策略，執行過程中遭遇到的難題及克服歷程，達成企業用電自主管理的成就。

台南區處每年舉辦大用戶座談會，透過面對面節電技術及成功案例的分享及桌邊專人服務的客製化建議，建立與大用戶優質的溝通管道，提升節能觀念，鼓勵用戶依其用電特性調整生產製程，搭配適合的措施，不僅減少電費支出，同時有助於平衡用電尖峰負載，共創台電與用戶雙贏未來。

最後，台電台南區處不忘提醒，民眾若對「新尖、離峰時間電價」或深度節能有任何問題，可透過「台電 1911 客服專線」詢問，或到本處營業課、服務中心或節能課都可獲得專人解說服務。