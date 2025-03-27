「五心職場~職得你來」　2025年台南市五心職場績優單位徵選活動開跑

▲「台南市五”心”職場認證活動」，報名自3月1日起至5月31日截止，歡迎台南市各事業單位踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲就任以來推動「希望家園」，因此持續辦理「台南市五”心”職場認證活動」，期待為台南創造更友善的職場環境，而2025年度新一輪徵選活動即將起跑，優質的幸福企業趕快把握機會報名，一同公開分享幸福企業的秘訣，本活動報名自3月1日起至5月31日截止，歡迎台南市各事業單位踴躍參加。

勞工局長王鑫基表示，台南作為台灣第一座城市，根據2024年媒體民調市民快樂度，其中台南市民就有高達7成滿意，是六都第一，這也顯示市民的快樂與光榮感指數提升，其中不可或缺因素之一是台南有許多低調但是照顧員工的友善企業，讓員工能夠在現代高壓的環境下能夠兼顧家庭與事業之間平衡，讓台南成為市民安居樂業的好所在。

為了感謝這些低調的友善企業，市長黃偉哲自2018年上任即責成勞工局辦理五心職場績優單位徵選活動，挖掘出最閃亮的企業表揚，至今已邁入第7年超過27家企業獲得表揚，2025年度五心績優職場徵選活動亦即開跑，勞工局也舉辦徵選活動記者會再次邀請榮獲2024年度台南市五心職場績優單位華宏新技股份有限公司官田廠分享獲選心得，希望拋磚引玉將友善職場的信念傳承給今年的參選單位，並鼓勵更多企業共同參與創造共好。

台南市五心職場徵選主要以象徵企業的”五個用心”為核心來進行評選，分別以「工作環境指標、待遇與培育指標、福利與獎勵指標、友善職場指標、創新特色指標」等五項指標，台南同時也是個高齡友善的城市，這也有賴中高齡進用友善的企業支持，因此勞工局今年度更增加高齡及多元性別友善指標項目，鼓勵企業分享職場中高齡友善僱用措施讓更多企業效法。

勞工局長王鑫基強調，台南是幸福好過日的地方，有更多的幸福企業就是最好的展現，在此希望本市各企業不要低調，踴躍報名參與本活動徵選，讓更多企業提供勞工安心就業職場，促進勞資共榮。

勞工局就業促進科表示，為讓評選機制更公平，將依企業規模不同分組評選，共分成四組（第一組：僱用250人以上、第二組：僱用100人以上至249人、第三組：僱用30人以上至99人、第四組：僱用未滿30人以下），每組皆評選出1至3家為優選單位。參選資格為設立1年以上公司登記(含分公司)或工廠登記所在地為台南市，或投保單位於本市投保並有實際營業據點(同一公司如於台南市設有多家分公司或工廠，應擇一從優參選)，另需1年內未曾違反同一勞動法令3次以上，經裁罰或經檢查被處以停工、罰鍰之處分者，以及一年內無重大勞資爭議、重大職業災害、罷工等事項，符合事業單位只要檢核自行檢核表之各項檢核項目，並提供佐證，即可報名參加。有意參選單位請將報名相關文件郵遞寄至「臺南市政府勞工局 就業促進科」報名，詳細徵選辦法歡迎來電詢問，洽詢電話(06)299-1111分機8148。