　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲執法單位前往長谷公司蒐證。（圖／雲林地檢署提供）

記者白珈陽／雲林報導

雲林去年爆發蘇丹紅辣椒粉食安風波，檢方查出長谷農產公司林姓業者，明知從大陸進口的辣椒粉內含有蘇丹紅，卻還是讓員工賣給不知情的廠商，總重達7663餘公斤、金額約125萬餘元。全案今天（27日）偵結，依食品安全衛生管理法起訴林男及公司，同時對該公司科以10倍以下的罰金。

雲林地檢署調查，長谷公司營業項目為農產品加工、製粉、調味品製造及批發，並從事辣椒粉製造、加工、調配、販賣、輸入及輸出，林姓公司負責人（42歲）在2022年2月間，以公司名義從大陸輸入1萬4000公斤的辣椒粉，經相關製程後，包裝為「三X朝天辣椒粉」販售給下游廠商。

林從同業間知悉該批輸入的辣椒粉疑含有非法添加物「蘇丹紅色素三號」，便將加工生產後的辣椒粉送驗，結果果然驗出含有蘇丹紅，但他卻繼續指示不知情的員工，將剩下的7663.2公斤辣椒粉，繼續販售給下游廠商及消費者，銷售總金額為125萬7530元。

案經台南市政府衛生局於去年2月27日抽驗長谷公司的辣椒粉，驗出含有蘇丹紅，函請雲林縣衛生局查處，由雲林縣地檢署偵辦；雲林地檢署指揮雲林調查站、保安第七總隊第三大隊，於同年7月2日持搜索票，查扣長谷公司相關文書資料及機具。

檢方今日偵結，認林男涉嫌違反食品安全衛生管理法明確，將林及長谷公司提起公訴；長谷公司則依同法第49條第1項，科以10倍以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唐綺陽瘦20kg！　全場驚艷：紙片人
范瑋琪「現身松山機場」！激動飛上海：最熟悉的城市
心房顫動恐引起中風　陳適安揭「爆發率公式」：8因素風險高
排到海邊！白沙屯媽人潮包圍　她一口氣幫1062人報名
金秀賢疑要求「性關係」　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光
快訊／柯文哲已痛到受不了！　陳佩琪落淚
快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」　照片公布震驚記者會現場
斥資2億！　國軍「前進外科小組裝備」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

北市消防局火調30年回顧展　提升鋰電池火警調查技術

軍士官當綠能蟑螂！聯手黑道收賄款及接受性招待　彰檢起訴6人

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

2退役軍官加入統促黨！聯手台商幫中共發展組織　3人判刑

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」　這下慘了

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

北市消防局火調30年回顧展　提升鋰電池火警調查技術

軍士官當綠能蟑螂！聯手黑道收賄款及接受性招待　彰檢起訴6人

驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

89猴群聚宮廟！1男樓梯「騎上騎下」秀新車...惹怒神明慘了

2退役軍官加入統促黨！聯手台商幫中共發展組織　3人判刑

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」　這下慘了

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

陸劇男神機場失控怒吼：走開！李宏毅「遭數十人包圍搶拍」情緒崩了

柯文哲腹股溝痛、血尿、噁心嘔吐　聲請具保停押？陳智菡：律師討論中

汐科站前休旅自撞分隔島！疑閃車失控釀禍　巨響引人車側目

遭遇嚴重車禍滿4個月　議員陳芳盈曝「只剩右眼能看」： 請再等等我

台中東勢警防詐出奇招　里辦廣播+垃圾車掛布條全面出擊

1分未得也沒關係！詹皇動情談兒子布朗尼心臟驟停後重生

裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

Mister Donut推動物造型甜甜圈！有貓熊、兔兔款　加碼收連假優惠

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

社會熱門新聞

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

隨機砍人兇嫌竟是網紅　勵志人設全破滅

只因「會員」點名　少女遭性侵228次

少婦偷吃小王還拍性愛片！尪上網見嬌妻變主角

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

激戰護理師「緩解經痛」！泌尿科醫師「鬧出人命」

司馬庫斯吊車翻落70m深邊坡　駕駛、乘客雙亡

更多熱門

相關新聞

LIVE／賴清德首場全社會防衛韌性實地演練　視察擴充急救醫療

LIVE／賴清德首場全社會防衛韌性實地演練　視察擴充急救醫療

總統賴清德於去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並首度執行桌上推演，他更進一步於27日在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。賴清德也在中午12時30分抵達台南，親自視察擴充急救醫療場所，《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

陸公佈50項食安國家標準 禁用「不添加、零添加」標示

陸公佈50項食安國家標準 禁用「不添加、零添加」標示

罷免違法亂象頻傳台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令

罷免違法亂象頻傳台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

卓揆赴台南視察0121地震災後復原重建

卓揆赴台南視察0121地震災後復原重建

關鍵字：

食安蘇丹紅台南雲林偵結

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面