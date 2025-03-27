驗出蘇丹紅有毒！還要員工把庫存賣光　長谷農產負責人起訴

▲執法單位前往長谷公司蒐證。（圖／雲林地檢署提供）



記者白珈陽／雲林報導

雲林去年爆發蘇丹紅辣椒粉食安風波，檢方查出長谷農產公司林姓業者，明知從大陸進口的辣椒粉內含有蘇丹紅，卻還是讓員工賣給不知情的廠商，總重達7663餘公斤、金額約125萬餘元。全案今天（27日）偵結，依食品安全衛生管理法起訴林男及公司，同時對該公司科以10倍以下的罰金。

雲林地檢署調查，長谷公司營業項目為農產品加工、製粉、調味品製造及批發，並從事辣椒粉製造、加工、調配、販賣、輸入及輸出，林姓公司負責人（42歲）在2022年2月間，以公司名義從大陸輸入1萬4000公斤的辣椒粉，經相關製程後，包裝為「三X朝天辣椒粉」販售給下游廠商。

林從同業間知悉該批輸入的辣椒粉疑含有非法添加物「蘇丹紅色素三號」，便將加工生產後的辣椒粉送驗，結果果然驗出含有蘇丹紅，但他卻繼續指示不知情的員工，將剩下的7663.2公斤辣椒粉，繼續販售給下游廠商及消費者，銷售總金額為125萬7530元。

案經台南市政府衛生局於去年2月27日抽驗長谷公司的辣椒粉，驗出含有蘇丹紅，函請雲林縣衛生局查處，由雲林縣地檢署偵辦；雲林地檢署指揮雲林調查站、保安第七總隊第三大隊，於同年7月2日持搜索票，查扣長谷公司相關文書資料及機具。

檢方今日偵結，認林男涉嫌違反食品安全衛生管理法明確，將林及長谷公司提起公訴；長谷公司則依同法第49條第1項，科以10倍以下罰金。