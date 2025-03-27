罷免違法亂象頻傳　台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令

▲台南市選委會呼籲罷免團體應遵守法令。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

藍綠全台各地罷免行動如火如荼展開，卻接連傳出偽造連署、冒名簽署及查對爭議等疑雲，引發社會各界高度關注，台南日前發生國民黨幹部被法院裁定羈押禁見事件，對此台南市選委會總幹事姜淋煌表示，查對過程絕對嚴謹、謹守行政中立，呼籲罷免團體應遵守法令。

罷免案第一階段連署過程屢屢爆出不法情事，包括連署名冊涉嫌偽造、死亡連署、冒名連署等情形。台南市選委會總幹事姜淋煌表示，台南市選委會絕對會謹守行政中立，公平公正的嚴格審查，呼籲罷免團體應回歸民主初衷，遵守選罷法之規範。勿以身試法、勿再有偽造連署、死亡連署等情形發生。

台南市選委會指出，罷免案之主管機關為「中央選舉委員會」（簡稱：中選會），中選後收件後，交由地方選委會進行查對工作。地方選委會則依法分由人事行政總處、銓敘部、內政部役政署、國防部、戶政事務所等單位協查。人事行政總處、銓敘部查對是否公務人員；內政部役政署查對是否為替代役役男；國防部查對是否為現役軍人；戶政事務所查對年齡、居住期間、有無提議前死亡等，前揭單位查證後交由地方選委會彙整，選委會再查對提議人名冊時，如發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造之情事，得郵寄查詢單予當事人向其查詢是否為本人簽名或蓋章，並不會以電訪或親訪方式查詢，其過程嚴謹標準一致。