LIVE／賴清德首場全社會防衛韌性實地演練　視察擴充急救醫療

記者陶本和／台北報導

總統賴清德於去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並首度執行桌上推演，他更進一步於27日在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。賴清德也在中午12時30分抵達台南，親自視察擴充急救醫療場所，《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

本次實地演練，是延續2024年12月的桌上推演的想定，設定相關情境。在3月26日上午10時，台南遊客服務中心因不明因素發生爆炸，現場傷亡約200人。此時，演練安平港營運處成立緊急應變小組，啟動自主緊急應變措施，台南市政府在獲報後，則派遣人車前往支援救災；同時，因傷患大量湧入，台南市府也預計開設「擴充急救醫療場所」，並通知醫事人員與志工前往協助。

另外，設定2025年3月27日上午8時30分，馬尼拉海溝發生規模8.0地震，海嘯可能在地震發生後60分鐘至90分鐘抵達台灣南部七股以南地區，影響最大區域為台南南區沿海，最大溢淹範圍可能達岸邊約1公里。

▼副總統蕭美琴視察「2025全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」。（圖／記者黃國霖攝）



此時，演練台南市政府立即成立災害應變中心，並透過海嘯警報、村里廣播，以及CBS細胞廣播，請民眾前往高處進行垂直避難。

接著，想定27日上午10時30分，因為部分民宅受到海嘯影響受損，且有積淹水情形，且擔心後續第二波的海嘯影響。因此，操演台南市政府針對南區沿海地區民眾進行預防性疏散撤離，並在南區南寧高中開設避難收容所，執行收容安置作業。

行程規劃方面，區分為A路線與B路線，兩條路線同時進行演練。首先，A路線是位在南寧高中，執行疏散撤離演練及避難收容演練，此一路線由副總統蕭美琴到場視察；B路線則是在安平港營運處旅客服務中心，演練關鍵基礎設施演練，且安排動員約超過10輛次的救護車，在不影響民間交通的前提下，批次載運傷患至育平廣場，當地則執行擴充急救醫療場所演練，身為「賴醫師」背景的賴清德，也將親自到場視察。

國安官員受訪時表示，本次「全社會防衛韌性委員會實地演練」參演人員方面，防災士、民防總隊、關鍵基礎設施警力、替代役等，大約為400人，至於參演民眾大概500人左右，共計是900人參與。

▼副總統蕭美琴視察「2025全社會防衛韌性委員會實地演練：大規模疏散撤離及避難收容處所」，美國在台協會處長谷立言也到場。（圖／記者黃國霖攝）

