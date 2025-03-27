柯文哲腹股溝痛、血尿、噁心嘔吐　聲請具保停押？陳智菡：律師討論中

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金弊案遭羈押禁見，將於4月3日羈押期滿，律師團日前透露柯文哲有血尿情況。民眾黨今（27日）表示，柯文哲除了血尿外，還有疼痛且伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷；至於會不會聲請具保停押或戒護就醫？陳佩琪回應，法律問題交給3位專業律師，會幫柯文哲做最好的決定與處理，民眾黨團主任陳智菡也補充，律師正在開會討論，相信很快會跟社會大眾報告。

▲柯文哲疼痛血尿、嘔吐疑急性腎損傷，柯妻陳佩琪拭淚。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

民眾黨27日發布採訪通知，表示柯文哲在北所內持續血尿，且疼痛難當伴隨嘔吐現象，經判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求，因此下午1時於台玻大樓舉辦記者會，陳佩琪、立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師、民眾黨團主任陳智菡親自出席。

陳佩琪說明柯文哲身體發生狀況的時間序，柯文哲於今年2月底、3月因父喪解除跟陳佩琪禁見時，告訴陳佩琪自己「腰痛」，且已經痛了2、3周，所以希望陳佩琪可以送一些酸痛貼布，但自己送去後也不知道效果如何，因為之後就到告別式、解除禁見期滿。

陳佩琪提到，直到3月17日柯文哲痛到受不了，跟律師表達左側腹股溝嚴重疼痛，而北所的醫生也相當關心柯文哲，然而檢驗工具有限，只能做常規的尿尿檢查，並給予抗生素、止痛藥等，沒查到原因，不過有提醒柯文哲「情況若惡化下去，請你一定要到外面就診」。

陳佩琪說，而柯文哲3月20日出庭之前，早上又痛到受不了，但因為尿液報告顯示「泌尿道未感染」，加上下午要出庭，因此沒有做處置；然而開完庭隔天（3月21日）柯文哲又痛到受不了，左側腹股溝痛、肉眼可見血尿、並有噁心感，可能是腎衰竭的表現；3月25日柯文哲去做碎石震波，希望將結石打小一點，但仍持續有肉眼可見血尿。

面對柯文哲羈押期也快到了，會不會直接喊話不再延押？陳佩琪回應，自己是醫療專業出身，當柯文哲跟她表達身體不適，並尋求醫療幫忙，而法律問題則交給3位專業律師，會幫忙柯文哲做最好的決定跟處理。至於會不會直接聲請具保停押或戒護就醫？陳智菡指出，律師現在正在開會討論，相信決定後很快就會跟社會大眾報告。

媒體再度追問，會不會朝向聲請具保停押？陳智菡說，律師3月20日開庭時就提出具保停押，但現在面對更加急迫狀況，也就是柯文哲身體真的出現狀況，且痛到難以忍受，所以才會反應有緊急醫療需求，「接下來下一步到底如何聲請，律師其實正在研議，研議後就會具體提出聲請」。