快訊／憂柯文哲腎結石「痛又吐」　北所：已戒護就醫恢復良好

▲柯文哲妻子陳佩琪今（27日）開記者會，表示擔憂丈夫在押期間疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於台北市長任內，涉收賄、圖利京華城改建容積率獎勵等案，至今羈押禁見，柯妻陳佩琪今（27日）開記者會表示聽轉述，柯因腎結石劇痛且持續噁心嘔吐，她認為「我先生狀況不好」。關押柯台北看守所隨即回應柯日前戒護就醫，目前恢復狀況良好，無外傳的症狀，會密切注意柯的身體狀態。

▲柯文哲目前羈押禁見中，台北看守所今（27日）表示他日前被戒護就醫，恢復狀況良好。（資料照／記者李毓康攝）

陳佩琪今下午1點開記者會說明對柯文哲在押期間身體狀況的擔憂，北所下午2點多公開說明，指出：

一、針對柯姓被告(下稱柯員)近日身體不適之情形，本所即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護柯員外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。

二、截至今(27)日下午，柯員恢復狀況良好，未有外界所傳之症狀，本所後續將密切注意其身體狀態，恪遵專業醫囑，及時提供其所需之醫療資源，依法保障任何被告於收容期間之健康與安全。

據悉，因柯文哲起訴移審台北地院後的第1次羈押禁見，將在下月（4月）1日到期，承審京華城等案的北院合議庭，上周四（3月20日）開庭調查有無延押必要後，近日將做出裁定。