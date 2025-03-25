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三月瘋媽祖！東森購物同步推線上祈福、直播遶境　再祭購物回饋

東森購物瘋媽祖（圖／東森購物提供）

▲東森購物自3月26日起開跑「媽祖降臨 線上祈福」活動，4月19日當天，於新港奉天宮舉行的媽祖祝壽大典中，東森直播團隊將首度代表會員獻上「線上祈福疏文清冊」，把大家虔誠的祝願送上神前。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

三月瘋媽祖！農曆三月二十三日是天上聖母媽祖的聖誕，配合清明祭祖與即將於4月4日展開的媽祖遶境盛事，東森購物今年推出融合宗教文化與創新行銷的系列活動，結合祈福直播、消費回饋與信仰周邊商品，陪會員虔誠祈願、熱鬧逛街。從3月26日開始，東森購物同步推出【媽祖降臨－線上祈福】與【跟著媽祖購】雙重企劃，其中最受矚目的亮點是4月19日新港奉天宮媽祖祝壽大典，東森直播團隊將代表會員獻上「線上祈福疏文清冊」，把眾人的心願送上媽祖神前，邀全民一起線上進香、共享祝福。

東森購物自3月26日起開跑【媽祖降臨－線上祈福】活動，只要至活動頁撰寫祈福卡，即可獲得樂透金58枚；邀請好友參與，最多可再得50枚，總計最高可領取108枚樂透金。不只讓心願被看見，更透過實際獎勵回饋會員心意。所有線上祈福內容都將彙整成正式的「疏文清冊」，4月19日當天於新港奉天宮舉行的媽祖祝壽大典中，由東森直播團隊在奉天宮現場誠心奉獻，讓信眾不必親赴現場，也能「線上進香」、同步保庇。

大甲鎮瀾宮媽祖2025遶境進香4月4日起駕，預計4月7日抵達新港奉天宮，為拉近媽祖遶境與全民距離，東森購物規劃兩場直播直擊現場盛況。4月7日晚間將帶觀眾走入媽祖遶境隊伍，實況感受萬人簇擁的熱鬧氛圍，還有直播下單滿額贈開運好物的活動；而新港奉天宮慶祝媽祖壽誕，4月19日晚上九點舉辦「媽祖祝壽大典」，首次與吳鳳科大合作，由越南籍交換學生參與六佾舞祝壽大典表演，東森直播團隊將在現場全程直播獻疏文儀式，搭配互動送購物金活動，讓線上觀眾也能參與祭典、獲得祝福與驚喜。

東森購物瘋媽祖（圖／東森購物提供）

▲新港奉天宮慶祝媽祖壽誕，4月19日晚上九點舉辦「媽祖祝壽大典」，首次與吳鳳科大合作，由越南籍交換學生參與六佾舞祝壽大典表演，東森直播團隊將在現場全程直播獻疏文儀式。（圖／新港奉天宮提供）

除了祈福儀式，東森購物更祭出多重優惠回饋消費者，【跟著媽祖購】活動自3月26日至4月13日期間，只要全站累積消費滿額，即享最高5% E幣回饋；消費滿3,600元即贈泰山大甲媽聯名調合油，滿6,000元可抽五行開運項鍊，滿10,000元還有機會抽中價值2,980元的硃砂雄黃手珠，實用又具收藏價值。此外，「祭祖一步到位」專區提供各式金紙與祭品最低5折起，滿額還能抽200枚樂透金，兼顧祭祖需求與荷包考量。

同步推出的還有【奉天宮x菩提居】聯名加碼活動，消費滿1元送隨身佛卡，滿888元再送長壽昆布；另有媽祖繞境T恤、金飾紅包袋等熱門商品，讓信仰也能成為日常生活的一部分。而高人氣的PP石墨烯商品則推出週週抽「江蕙演唱會門票」，無論保健、祈福、祭祖或收藏，東森購物一次搞定。

東森購物表示，希望透過這次結合宗教文化的行銷活動，傳遞信仰的溫度與正能量，同時也打造出有感、有趣、有收穫的會員體驗。想跟媽祖一起開運祈福，就從現在開始上東森購物，點下你的心願，讓神明幫你保佑到家。

東森購物瘋媽祖（圖／東森購物提供）

▲跟媽祖一起開運祈福，主打商品【Jcode真愛密碼金飾 大甲媽 平安卡黃金紅包袋】市價$1,216，優惠價 $1,204。（圖／東森購物提供）

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