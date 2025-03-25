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蝦皮拼「當日到貨」今天訂今天到　5縣市搶先體驗　

蝦皮直營賣場「蝦皮特選」全新「當日到貨」服務啟動（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮直營賣場「蝦皮特選」全新「當日到貨」服務啟動。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準消費者快速到貨需求，蝦皮購物繼「隔日到貨」後，宣佈再推出全新「蝦皮特選－當日到貨」，即日起試營運開跑，首波上線服務地區包含基隆、雙北、桃園、新竹，搶先體驗今天訂今天到。而蝦皮此舉是否會讓電商物流競爭再升溫，東森購物網表示，部分商品也有上午下單、當日配送服務，未來將持續優化物流運作，PChome 24h購物、momo購物網則未予回應。

蝦皮購物布局蝦皮店到店至今全台已有2,000間門市，其中破千間為24小時的智取店，去年進一步推出「蝦皮店到店 - 隔日到貨」服務，觀察使用服務的用戶訂單量年成長2成，以居家生活、美妝保養、美食三大品類購買居多，開通隔日到貨的賣場也有高30%的業績漲幅。

此次蝦皮購物推出全新「蝦皮特選-當日到貨」服務，即日起由新竹以北正式試營運，透過「無包裝」配送模式減少出貨時間，消費者只要每日10點前於蝦皮直營賣場「蝦皮特選」下單，不限平日週末當晚21點前就能收到商品，若當日到貨配送延遲將補償蝦皮特選賣場30元優惠券。蝦皮也預告未來將擴大服務適用地區。

目前，包括東森購物網、PChome 24h購物、momo購物網和Yahoo購物中心等大型電商平台，皆已提供24小時到貨服務，蝦皮積極加入戰局，讓電商市場的物流競爭更加白熱化。各平台提升物流效率，爭奪消費者青睞，其中，東森購物表示，平台一直以來重視顧客體驗與會員服務，持續優化物流運作，在雙北與桃園等指定區域，提供由統倉出貨的部分商品「當日上午下單、當日配送」服務，並結合配送夥伴強化妥投效率，讓會員在繁忙生活中也能享有高效率的購物體驗。

東森購物攜手三大超商4月啟動「循環箱」計畫（圖／東森購物提供）

▲東森購物與7-ELEVEN、全家便利商店與萊爾富便利商店三大超商合作進行「循環箱」回收，將於4月正式上線啟用。（圖／東森購物提供）
同時，東森購物採多元配送策略，整合第三方物流夥伴、即時配送平台與四大超商自取機制，提供彈性配送選項，目前也正與中華郵政深度合作，擴展宅配到府與i郵箱取件服務，讓會員可依本身作息與需求自由選擇收貨方式，享有更高的便利性與主動權。

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