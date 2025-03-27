裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

▲薩曼珊在「達拉斯沃斯堡國際機場」裸奔跳舞。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國德州「達拉斯沃斯堡國際機場」發生脫序事件，一名女性旅客把衣服脫光，在航廈裡「裸奔」，只見她四處尖叫、蹦蹦跳跳，甚至持鉛筆刺傷2人，失控畫面全被鏡頭拍下。

TMZ等外媒報導，當事人薩曼珊（Samantha Palma）14日大鬧機場D航廈。根據社群媒體流傳畫面，她全裸做出一系列詭異行徑，包括砸破螢幕、朝著空中灑水、帶有性暗示地扭動臀部、興奮地蹦蹦跳跳等。

一名好心女子靠近，想要拿外套給她穿，結果薩曼珊一邊尖叫「Fxxk you」一邊逃走，沿途咒罵路人，還砸爛另一個螢幕。

Woman has huge meltdown as she runs naked through Dallas Airport https://t.co/vQnrFXUGLf — Daily Mail US (@DailyMail) March 26, 2025

稍後，薩曼珊持鉛筆刺傷至少2人，其中一人是上前制止的餐廳經理，而凶器正是他身上攜帶的鉛筆。餐廳經理的臉部與頭部掛彩，還被咬傷前臂，導致破皮跟瘀傷。

薩曼珊很快被捕，並向警方供稱自己是女神維納斯、迪士尼公主「小美人魚」愛莉兒、「風中奇緣」的寶嘉康蒂，但也很快坦承當天「沒有吃藥」。

她還告訴警方，自己正與8歲女兒一起旅行，她不想要傷害自己或別人，但「試圖讓自己變得更好，有時會很痛苦。」如今，薩曼珊面臨「使用致命武器犯下加重傷害罪」等指控。