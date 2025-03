裸女大鬧德州機場！扒光光「嗨舞扭臀」　連續刺傷2人

▲薩曼珊在「達拉斯沃斯堡國際機場」裸奔跳舞。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國德州「達拉斯沃斯堡國際機場」發生脫序事件,一名女性旅客把衣服脫光,在航廈裡「裸奔」,只見她四處尖叫、蹦蹦跳跳,甚至持鉛筆刺傷2人,失控畫面全被鏡頭拍下。

TMZ等外媒報導,當事人薩曼珊(Samantha Palma)14日大鬧機場D航廈。根據社群媒體流傳畫面,她全裸做出一系列詭異行徑,包括砸破螢幕、朝著空中灑水、帶有性暗示地扭動臀部、興奮地蹦蹦跳跳等。

一名好心女子靠近,想要拿外套給她穿,結果薩曼珊一邊尖叫「Fxxk you」一邊逃走,沿途咒罵路人,還砸爛另一個螢幕。

Woman has huge meltdown as she runs naked through Dallas Airport https://t.co/vQnrFXUGLf