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火燒屁股還打球？高爾夫球場逼職員工作　他死裡逃生拍下驚悚影像

▲▼南韓慶尚北道義城郡發生延住山林大火，但高爾夫球場卻疑似仍繼續營業。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓慶尚北道義城郡發生嚴重山林大火，但高爾夫球場卻疑似仍繼續營業。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓面臨「南高北低」氣壓環境，加上乾燥且高溫的西風吹拂，引發慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡出現史上傷亡最慘重的山林大火，至少24人死亡，火勢仍持續向周邊地區蔓延。不過，一名高爾夫球場的職員透露，即便政府發送警告簡訊，業者仍沒有暫停營業，他在火災時被迫協助顧客打球。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓慶尚北道義城郡的山林大火從22日起開始燃燒，在當地某高爾夫球場擔任球僮（又稱桿弟，caddie），他昨（25）日晚間終於忍不住在網路論壇上發文爆料，並附上一段野火逼近高爾夫球場停車場的影片，表示他差點命喪火場。

該名員工透露，其實該座高爾夫球場平時就以「較難取消預約」著稱，不過22日當天義城郡開始發生山林大火後，在高爾夫場已經能明顯聞到燒焦味，且灰燼持續從天而降，嚴重到必須配戴口罩，然而政府在在寄送災難文字簡訊、提醒高速公路已經雙向禁止通行後，在60組的預約客人中，卻只有5組人願意取消。

於是，該名員工只好被逼迫跟著顧客上場，「直到下午3點還能靠戴口罩支撐，但是過了3點半以後卻突然開始看到烏黑濃煙，遠處甚至能看見火勢」；原本顧客還不願意離場，最後是在他和其他員工溝通後，才緊急收拾行李奔回家。

員工痛批，「就算沒辦法休場（暫停營業），但顧客們預約後難以取消，這應該不妥當吧！無論高爾夫球場再怎麼因賺錢而蒙蔽雙眼，但這次真的不太恰當。因為今天是史上以來最嚴重的慘案。反正，我現在已經淪為失業人士，因為聽說高爾夫球場全都燒光光了。」

據悉，目前消防當局針對慶尚南道山清郡與河東郡、慶尚北道義城郡與安東市，以及蔚山廣域市蔚州郡溫陽邑與彥陽邑等6處地點進行滅火，高達1萬7534公頃的土地遭到燃燒。

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