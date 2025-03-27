煙燻厚重OUT！輕盈超百搭的新品「Johnnie Walker BLONDE波浪威士忌」讓不喝威士忌的人都瘋狂

▲約翰走路的輕盈新作「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」，展開年輕世代的微醺剛剛好新革命！

消費中心／綜合報導

#AD 2025顛覆所有人印象的威士忌來了！「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」擺脫威士忌的厚重印象，超吸睛的亮黃色瓶身，靈感就是來自陽光閃耀的海浪，拿在手上隨手拍就是IG熱門話題！鮮明果香加上絲滑香草韻味，風味也意外地輕盈順口，完全沒有傳統威士忌的厚重感，而且無論是混搭雪碧、蘇打水還是創意調酒，竟然都超百搭，讓一票酒友驚呼：「救命！怎麼調都超搭耶！」

微酒精文化正風靡全球，年輕世代對於威士忌的選擇已經不再侷限於傳統風味，而是追求更輕盈、更多變的風味體驗。「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」正是這場微醺革新的領航者！打破威士忌純飲的既定印象，它的清爽活潑與多層次果香，讓調飲可以喝得更輕鬆、更有趣，完全符合新世代的品飲偏好。





▲「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」酒如其名，帶來威士忌特調的一波波味覺驚喜浪潮。

調飲文化新寵兒！「波浪」引領新潮流

「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」以其清爽易飲的口感和獨特的果香風味，帶來全新的調飲體驗，從燒肉店、餐廳、酒吧延燒至各大派對，成為年輕人最愛的潮流酒款。口感柔和順口，帶著細緻的香草與焦糖甜味，還有一絲莓果點綴，讓人入口即愛，更為調飲文化帶來全新的可能性。不同於傳統，「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」強調的是活力與自由，隨手搭配雪碧、檸檬氣泡水，甚至加點水果調配，都能創造出意想不到的味覺驚喜。這款威士忌跳脫框架、不守常規，顛覆威士忌的刻板印象，讓即使不習慣喝烈酒的人，也能享受它的魅力，無論是夜晚派對、陽光海邊，還是週末與好友聚會，它都是最亮眼的存在。





▲只要有約翰走路「波浪威士忌」和雪碧就能DIY爽口香甜的「波碧特調」。

在家輕鬆Chill一下，隨手調就爽口好喝

自 1820 年創立以來，Johnnie Walker 始終以創新精神引領威士忌產業。從經典的黑牌(Black Label) 到如今的波浪(BLONDE) 系列，品牌不斷突破傳統框架，致力於滿足不同世代消費者的需求。「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」無需調酒技巧也能調出一杯完美的微醺享受，正是品牌對於年輕世代需求的回應，更展現其「不守常規」的靈魂。

推薦大家不妨在家試試「波碧特調」——以1:3的比例混合「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」與雪碧，奶油香草與焦糖氣息巧妙融合雪碧的清新氣泡，每一口都像是味蕾上的小型派對。無論是一個人的放鬆時光，還是與朋友共度週末，這杯調飲都能輕鬆駕馭歡樂氛圍。

▲約翰走路「波浪威士忌」將成為聚會新寵兒，快揪好友一起試試吧！

期間限定優惠！快來體驗「波浪」魅力

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