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煙燻厚重OUT！輕盈超百搭的新品「Johnnie Walker BLONDE波浪威士忌」讓不喝威士忌的人都瘋狂

▲▼ 波浪,威士忌,調飲,新世代,約翰走路,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲約翰走路的輕盈新作「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」，展開年輕世代的微醺剛剛好新革命！

消費中心／綜合報導

#AD 2025顛覆所有人印象的威士忌來了！「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」擺脫威士忌的厚重印象，超吸睛的亮黃色瓶身，靈感就是來自陽光閃耀的海浪，拿在手上隨手拍就是IG熱門話題！鮮明果香加上絲滑香草韻味，風味也意外地輕盈順口，完全沒有傳統威士忌的厚重感，而且無論是混搭雪碧、蘇打水還是創意調酒，竟然都超百搭，讓一票酒友驚呼：「救命！怎麼調都超搭耶！」

微酒精文化正風靡全球，年輕世代對於威士忌的選擇已經不再侷限於傳統風味，而是追求更輕盈、更多變的風味體驗。「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」正是這場微醺革新的領航者！打破威士忌純飲的既定印象，它的清爽活潑與多層次果香，讓調飲可以喝得更輕鬆、更有趣，完全符合新世代的品飲偏好。

▲▼ 波浪,威士忌,調飲,新世代,約翰走路,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」酒如其名，帶來威士忌特調的一波波味覺驚喜浪潮。

調飲文化新寵兒！「波浪」引領新潮流
「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」以其清爽易飲的口感和獨特的果香風味，帶來全新的調飲體驗，從燒肉店、餐廳、酒吧延燒至各大派對，成為年輕人最愛的潮流酒款。口感柔和順口，帶著細緻的香草與焦糖甜味，還有一絲莓果點綴，讓人入口即愛，更為調飲文化帶來全新的可能性。不同於傳統，「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」強調的是活力與自由，隨手搭配雪碧、檸檬氣泡水，甚至加點水果調配，都能創造出意想不到的味覺驚喜。這款威士忌跳脫框架、不守常規，顛覆威士忌的刻板印象，讓即使不習慣喝烈酒的人，也能享受它的魅力，無論是夜晚派對、陽光海邊，還是週末與好友聚會，它都是最亮眼的存在。

▲▼ 波浪,威士忌,調飲,新世代,約翰走路,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲只要有約翰走路「波浪威士忌」和雪碧就能DIY爽口香甜的「波碧特調」。

在家輕鬆Chill一下，隨手調就爽口好喝
自 1820 年創立以來，Johnnie Walker 始終以創新精神引領威士忌產業。從經典的黑牌(Black Label) 到如今的波浪(BLONDE) 系列，品牌不斷突破傳統框架，致力於滿足不同世代消費者的需求。「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」無需調酒技巧也能調出一杯完美的微醺享受，正是品牌對於年輕世代需求的回應，更展現其「不守常規」的靈魂。

推薦大家不妨在家試試「波碧特調」——以1:3的比例混合「JOHNNIE WALKER BLONDE 波浪威士忌」與雪碧，奶油香草與焦糖氣息巧妙融合雪碧的清新氣泡，每一口都像是味蕾上的小型派對。無論是一個人的放鬆時光，還是與朋友共度週末，這杯調飲都能輕鬆駕馭歡樂氛圍。

▲▼ 波浪,威士忌,調飲,新世代,約翰走路,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲約翰走路「波浪威士忌」將成為聚會新寵兒，快揪好友一起試試吧！

期間限定優惠！快來體驗「波浪」魅力
想要親自體驗「波浪」的魅力？各大通路優惠全面開跑，讓你Chill入手！即日起到2025年4月30日，加入DIAGEO 帝家酒藏俱樂部LINE好友，購買兩瓶Blonde波浪威士忌即贈 $100 7-11電子禮券（數量有限）。指定通路同步推出獨家禮遇，家樂福、大潤發、愛買購買指定數量再加碼贈品，美廉社、7-11、萊爾富推出期間限定優惠。

這「波浪」來勢洶洶，快揪好友一起體驗這款輕盈果香、專為調飲而生的威士忌，成為 DIAGEO 帝家酒藏俱樂部LINE好友，盡享Johnnie Walker 一手資訊；加入會員多元通路輕鬆集，解鎖兌換限量好禮，探索 Johnnie Walker 豐富層次！→https://bit.ly/4iXUl9s

【未滿18歲禁止飲酒】
【禁止酒駕 安全誠無價 酒後請務必找代駕】
【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】
#JohnnieWalkerBlonde #約翰走路波浪 #不守常規的威士忌 #威士忌 #不守常規 #調酒文化

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