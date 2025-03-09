外籍男乾掉一支威士忌大鬧！狂罵警髒話　被查出逾期滯台

▲史瓦帝尼籍男子6日在台中一間超商喝酒大鬧，被員警、友人合力抬出。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

來自非洲史瓦帝尼的一名54歲男子，6日與朋友在霧峰區一間超商飲酒，結果2人乾掉一支威士忌後，男子大鬧超商。員警到場處置，還遭男子辱罵髒話，將人管束後，等男子慢慢清醒讓其離去，但不久又在附近遊蕩，員警上前要他返家，又遭英文髒話辱罵，再次帶回派出所。警方甚至查出，原來該男子已經逾期滯留許久。

霧峰警分局四德所6日凌晨0時許獲報，柳豐路上一間超商內，有外籍男子酒後大聲喧嘩，影響店家營業。員警到場規勸，發現一名史瓦帝尼籍的54歲男子不肯配合，且泥醉倒地。員警跟友人合力要將人帶回家，卻在超商門口遭男子辱罵，該名外籍男甚至一度動手揮拳，相當離譜。

▲▼男子二度鬧事被員警管束，甚至被查出逾期滯留。（圖／記者許權毅翻攝）



員警見狀，不斷用英文嘗試溝通，見對方情緒仍激動，當場依《警察職權行使法》第19條規定，將其壓制並實施管束、帶返派出所，以確保現場秩序，見他慢慢清醒，同意由友人帶回家，結果他不乖乖配合，又跑到附近遊蕩，拿著啤酒在路上徘徊。

▲員警將人壓制逮捕，後續移送移民署。（圖／記者許權毅翻攝）



員警再次上前，要求男子趕緊返家，並要他自行走回家，男子疑似要求員警載他一程，甚至又開始辱罵英文髒話，這次員警不再隱忍，將他壓制帶回派出所。

經查，該名來自我國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼的男子，去年6月合法來台，卻逾期滯留台灣。警方依法將他逮捕，並且移送移民署專勤隊；男子這下不能回台灣住處，而是要被遣返「回家」。